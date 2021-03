Roy, el artista que a pinceladas recrea bellos lugares de Guanajuato

A Roy le gustaba dibujar desde niño. Cualquier lugar parecía el lienzo perfecto para soltar el lápiz, los colores, o el pincel. Por teléfono relata que ese gusto siempre estuvo ahí, y que no imaginaría que a sus 29 años lo aprovecharía para recrear los lugares más bellos de Guanajuato.

"Me inclino más a la pintura, he dibujado desde pequeño, pero nunca lo había desarrollado frecuentemente, hasta después de la pandemia".

Se llama Rogelio y se apellida Vázquez Guille, aunque sus amigos lo llaman Roy. Es originario de Michoacán, pero vive en Guanajuato capital, ciudad a la que le ha tomado amor y también forma. Estudió arquitectura en una universidad de su tierra, pero los azares de la vida lo colocarían en el corazón de Guanajuato, para montar un despacho de arquitectura, en el que mezcla también su gusto por la fotografía.

Roy saltó a las redes sociales de grupos locales por una peculiaridad: pintar en acuarela los lugares icónicos de Guanajuato, como el Teatro Juárez, el Mercado Hidalgo o las calles subterráneas. Y si la ciudad ya es conocida por su bella arquitectura, sus callejones, y sus calles coloquiales, ahora tiene otra vista plasmada en pintura, que Roy describe como "algo mágico". Al llegar a la ciudad Rogelio se enamoró.

"He tenido gusto por todo esto, de poder expresarme con algo gráfico (...) Al llegar aquí muchos monumentos de la ciudad me impactaron, sobre todo el Mercado Hidalgo, con su arquitectura de 1910 se me hizo mágico", detalla el artista en una llamada telefónica.

Su objetivo es pintar los lugares de la ciudad desde una perspectiva que la gente no pueda ver. Por ejemplo, los ángulos de las subterráneas que a los turistas les cuesta trabajo apreciar por la misma forma de las calles.

"Pensé que sería entretenido tener imágenes diferentes a lo que generalmente vemos, de ahí surgió mi idea de: estaría padre hacer una fachada que no es tan común (...) Recientemente hice una fachada del Mercado Hidalgo que sí existe pero no la podemos ver, por el espacio".

La primera obra que hizo –en abril del 2020- fue ´La Subterránea´, llamada así por ser una de las tantas calles en picada que embellecen la ciudad. "Los túneles se me hacen como un universo paralelo, me parece como único (...) me encanta como esa oscuridad de estar debajo de la superficie". Roy usó la técnica de acuarela sobre papel de algodón para pintar tres edificios: uno rojo, uno azul y uno amarillo. Al colgar la foto de ´La Subterránea´ en sus redes, los likes no se hicieron esperar.

"Me siento contento al ver que a las personas les gusta. Yo no pensé que podría tener un impacto tan positivo mi trabajo. Comencé a hacerlo porque me gusta".

SU TRABAJO MÁS DIFÍCIL Y SU FAVORITO

Al preguntarle a Roy cual ha sido el lugar que más difícil le ha resultado pintar, dice que el Mercado Hidalgo, porque se trata de una arquitectura clásica y con muchísimos detalles. De paso compara con lugares icónicos como la Universidad de Guanajuato o el Teatro Juárez, que son obras más "actuales".

"El mercado me costó un poco de trabajo porque tiene muchos detalles, aunque solo es como una portada, en cambio la Universidad de Guanajuato, su arquitectura es más moderna y es más sencilla, a lo mejor".

Roy también pintó la Casa de la Presa, bajo la misma técnica: acuarela sobre papel de algodón. Su instagram está lleno de color, y en la fotografía de esta obra escribió:

"Uno de mis trabajos favoritos, que hice de una casa increíble de la ciudad de Guanajuato. Una casa de 1910 de estilo Art Nouveau mejor conocida como Casa de la Presa. Desde la primera vez que la vi me impacto´ lo suficiente como para imaginar cómo sería vivir en este lugar".

El artista michoacano ha innovado. Pintar con acuarela no ha sido la única técnica, recientemente hace diseños digitales y ha sabido combinar su gusto por la naturaleza, la arquitectura, y la ilustración de personas. En sus pinturas también aparece su perrito, la mascota ha cobrado vida en sus obras.

PINTAR, EL DON QUE EXPLOTÓ EN PANDEMIA

Como muchos otros artistas, para Roy la pandemia significó un "respiro" creativo. Confiesa que no perdió su trabajo, pero se dio la oportunidad de explorar ese talento y practicarlo, fue en abril del 2020 –tras un mes de la llegada del covid a Guanajuato- cuando Rogelio comenzó a pintar.

"Creo que para otras personas (la pandemia) también significó un tiempo beneficioso".

El artista que piensa que "vale más la persistencia que el mismo talento" aconseja a las personas "no tener miedo" en explorar sus habilidades o inquietudes artísticas. Señala que la práctica es otra de las cosas más importantes para lograr los objetivos. "El chiste es ser constante", remata.

En los planes de Roy está recrear otro lugar de Guanajuato capital, atrapado en el misterio de no saber cuál es, decide aventurarse y salir a las calles en busca de las mejores vistas y ángulos.

Por ahora dice que lo invitaron a vender sus obras en una tienda de la ciudad, asegurando que esta oportunidad llegó "sin pensarlo".