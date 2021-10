Rosario fue amenazada un día antes de su asesinato; era prestamista

León-. Rosy como la conocían en la colonia Valle de Señora iba caminando junto a su esposo el día que la asesinaron. El 4 de septiembre, sin mediar palabra, hombres armados descargaron sus armas desde un vehículo Sedan color negro. María del Rosario falleció en el hospital.

La mujer de 56 años se dedicaba a hacer préstamos, llevaba años sobreviviendo de eso. Un día antes de su muerte recibió amenazas porque supuestamente le debía dinero a una señora, relató una vecina a La Silla Rota, que por se seguridad prefirió no revelar su nombre.

“Aquí vivió como 10 años, aquí por la cuadra, luego se cambió a la otra calle. Del asesinato sé que ya agarraron a los que le dispararon y que una señora un día antes la amenazó de muerte porque la señora era prestamista”.

El trágico hecho sucedió entre las calles Oxígeno y Sodio, en Valle de Señora

Las advertencias veían venir el crimen. Rosario fue baleada por tres hombres, dos de ellos originarios de Veracruz. Su esposo también resultó herido en el ataque, además de otra mujer que circulaban por la calle Oxígeno, en el cruce con Sodio, en la colonia Valle de Señora. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la tarde, frente a un paradero de camión.

De Rosario se sabía poco, lo que los vecinos cuentan es que hacía préstamos y que era creyente de la Santa Muerte.

“A veces me la encontraba, era de: Hola Rosy ¿cómo estás? No llegamos a convivir más que para el día del niño, las posadas, el 16 de septiembre. Hasta ahora que me enteré que la balearon. Dicen que la velaron pero que no le rezaron, ella era adoraba a la Santa Muerte, se escuchaba pura música de banda ese día”.

Al preguntarle sobre el estado de salud del esposo de Rosario, dijo que desconocía, pero que hasta ahora los rosarios para despedir a la mujer continúan en la que era su casa.

Rosario tenía cuatro hijos, todos mayores de edad. Su vecina platicó que su cuñado –hermano de su esposo- es ministerial, y que tal vez eso ayudó para la pronta captura de sus asesinos.

Los presuntos culpables

Al día siguiente del crimen la Secretaría de Seguridad Pública de León informó sobre la captura de tres hombres involucrados en el asesinato. Las cámaras de video vigilancia de la Box en la colonia Deportiva I captaron a los tres hombres. Se trata de Jesús Alberto de 22 años; Yoban de 24; ambos originarios de Veracruz. Y Francisco de 28 años.

Los sicarios se trasladaban en una camioneta Land Rover color negro. Portaban envoltorio de droga cuando la Policía los detuvo. Fueron dispuestos ante la Fiscalía de Guanajuato, quienes se encargarán de las investigaciones y determinación de su situación legal.