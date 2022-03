Rosalía duda en tomar el avión que la traerá a León o quedarse cerca de Ucrania

León.- El avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traerá a los mexicanos que vivían en Ucrania, despegará este jueves de Bucarest, Rumania con destino a México. La leonesa Rosalía Tovar deberá definir si regresa a León o se queda cerca de Ucrania para apoyar a sus amigos.

El avión del gobierno mexicano sólo duró tres días parado en Rumania, hasta que se logró sacar a otros mexicanos que lograron salir del conflicto en Ucrania.

Rosalía mencionó que lamentablemente sus amigos en Ucrania le están informando que desde el cuarto día, los ataques del Ejército de Rusia escalaron de edificios estratégicos de gobierno de Ucrania a edificios de la población civil.

"Ahora el ataque es a todos, ellos venían con su locura de pacificar, desmilitarizar, pero Ucrania no necesitaba desmilitarizarse ni su pacificación, vivíamos felices con nuestro gobierno, teníamos una vida, íbamos a trabajar y a las escuelas, al café entre las amigas, yo iba a mi escuela y podría ver a mis niños todos los días, estudiábamos español, geografía, historia, pero ellos vinieron y bombardearon nuestra vida".

Reconoció que no tiene dinero y tendrá que regresar a León, pues sus pocos ahorros fueron congelados por el gobierno de Ucrania.

"Yo no sé si tengo casa, perdí todo, los ahorros se quedaron en el banco ucraniano, congelados, eso es lo de menos, salí con una maletita, es todo lo que me llevo de Ucrania después de diez años, no se si están en casa, yo quiero saber dónde están mis amigas que no se han reportado, no he tenido comunicación, sólo con muy pocas, están en sótanos, en el metro, allí no hay señal, eso es lo que quiero pensar, porque estos criminales están bombardeando las ciudades".

"Ya es contra todos, contra la sociedad civil, hay niños muriendo, no entiendo por qué hay gente latina que defiende la postura de Putin como un salvador, es un asesino, estábamos dormidos a las 5 de la mañana cuando nos bombardearon, fue horrible, es momento de conciencia".

Enfatizó que para los mexicanos con familia y amigos en Ucrania es difícil regresar a México y esperan apoyos de otros gobiernos para frenar los ataques de los rusos y que los ucranianos puedan vivir en su país.

"Ya está el avión en Rumania, ya nos preguntaron de la embajada si queremos viajar a México, pero el problema es que muchos no quieren viajar porque tienen familia en Ucrania, es muy difícil tomar la decisión de irme a México, pero aquí están los familiares y amigos"

"Yo quiero ver a mis papás, que me abracen, físicamente estoy bien, pero no anímicamente, acabo de pasar algo inimaginable, necesito a mi familia, me muero de ganas de subir al avión de México y llegar con mi familia y abrazarlos, pero también me muero de angustia de retirarme y no volver a estar aquí pronto, y estar lejos y desconectada de mi gente en Ucrania, yo creo que necesito ayudar, no se qué voy a hacer, sé que tengo que moverme aquí en Europa o subirme al avión, no sé, es una decisión personal, muchos estamos así, con el mismo dilema", concluyó en entrevista radiofónica.

JP