Rompen piñata pacientes enfermos de Covid-19 en Guanajuato

El personal médico y administrativo que compone al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) han puesto a prueba la máxima del célebre médico de las sonrisas, Patch Adams: "Los medicamentos alivian el dolor, pero sólo el amor puede aliviar el sufrimiento".

Así, durante la Nochebuena y la Navidad han hecho hasta lo imposible por conseguir hacer sonreír a los miles de pacientes que, ya sea por Covid-19 o por otras enfermedades, se encuentran hospitalizados.

Daniel Díaz Martínez, secretario de salud de Guanajuato, ha compartido en sus redes sociales una de esta tiernas estampas: un grupo de médicos y enfermeras del ISAPEG, llevan hasta la camilla de una paciente, una pequeña piñata para que no pase las fiestas sin cumplir con esta tradición.

El video dura solo unos segundos pero contagia de la idea de esta acciones: provocar mediante las sonrisas y el amor que se aligeren los duros momentos que se viven en los hospitales y centros de salud públicos del estado, principalmente en épocas de celebraciones, cuando la nostalgia de no estar con los seres queridos se agudiza.

Diversos estudios han demostrado que la risa puede ser un eficaz complemento de los tratamientos médicos tradicionales. En 1976, la revista The New England Journal of Medicine, publicó un artículo del investigador médico Norman Cousins quien fue quien popularizaría la idea de que la risa puede ser terapéutica.

Y siguiendo los preceptos de Cousins, los médicos y enfermeras han buscado, por lo menos durante unas horas, complementar los tratamientos tradicionales con estos menos ortodoxos pero de probada eficiencia.

Otro de los videos que se ha viralizado muestra a personal del sistema de salud de Guanajuato vestidos con gorros navideños haciendo un simpático baile para sus pacientes.

Omar Rojas Tapia, director de los hospitales móviles Covid, declaró a La Silla Rota Guanajuato que para los pacientes este tipo de gestos ha sido increíble.

"Lo han tomado increíble (...) hoy se les compró una rosca, obviamente eso no está en su dieta pero hoy hicimos una excepción para que tuvieran un momento de alegría", señaló el médico.

En Guanajuato al día de hoy existen 81 mil 299 casos confirmado de Covid-19 y 5 mil 324 defunciones. Autoridades de salud estatales adelantaron la entrada en vigor del semáforo rojo programada para el próximo 28 de diciembre al día de hoy ante el alto índice de contagios que no cesa.