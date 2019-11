Rompe la cadena de mensajes del miedo: cómo identificar 'Fake News'

La comisionada de seguridad, Sophia Huett invita a los ciudadanos a evitar difundir noticias falsas que pudieran alterar el orden.

Para ello pidió que antes de compartir noticias el internauta debe aprender a identificar las ´fake news´ con lo siguiente:

· Leer con cuidado el texto antes de compartir

· Asegurarse que la fuente es conocida y confiable

· Corroborar que las fechas y lugares del suceso coinciden con la información

· Si no hay lógica o si las fechas no son actuales, no compartir

· Consultar medios reconocidos o dependencias de Gobierno

· No desinformar a las personas

· Asegurarse que la información es verídica

La voz de un hombre que tiene un amigo, quien a su vez tiene un pariente en una institución que le contó que las cosas se van a poner complicadas el fin de semana. ¿Te suena? Si te llegó este mensaje, no lo compartas y rompe la cadena de mensajes del miedo. pic.twitter.com/k9XSl80ipH — Sophia Huett (@SophiaHuett) November 8, 2019

Esto a fin de evitar la divulgación de noticias falsas que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp, que van desde tiroteos, bloqueos, enfrentamientos, desabasto de combustible, entre otros, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha visto obligada a desmentir la información para tranquilizar a la población.

La comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del estado de Guanajuato expuso una situación común en la que mediante una grabación compartida vía whats app alerta sobre ´complicaciones´:

"La voz de un hombre que tiene un amigo, quien a su vez tiene un pariente en una institución que le contó que las cosas se van a poner complicadas el fin de semana".

La recomendación de Huett es no compartir el mensaje y romper la cadena que solo sembrará pánico en la sociedad.

¿Te han llegado noticias de este tipo? Ahora ya sabes qué hacer.

DR