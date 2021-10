Román Cifuentes: Ley de Adquisiciones, la puerta a la corrupción

“La PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) señala que México tiene estos problemas por el cambio a las reglas para las licitaciones de medicamentos, los problemas en la organización entre el 2019 y el 2020, han sido los problemas del desabasto, no los monopolios que dicen ellos”, informó el médico.

No han garantizado el acceso a los pacientes en los medicamentos, no han tenido una debida planeación estratégica, no han consolidado a tiempo la demanda de medicamentos en todas las instituciones del sector público, no han anticipado los plazos mínimos de producción por parte de los proveedores, y no hay una organización de logística adecuada, para asegurar que los insumos lleguen en tiempo y forma a los pacientes , recalcó, Ramírez Barba.