¡Rodada de morras en bici tocará León este domingo!

El punto de encuentro de la rodada será el Arco de la Calzada, partirán a las 10:30 a.m. Imagen del #8M en León (Foto: Ivonne Ortiz / La Silla Rota)

Rodada Nacional de Morras para Morras, así se llama la convocatoria que invita a las mujeres de León que quieran recorrer las calles en bicicleta este 20 de junio. Los colectivos ciclistas Bike Girls y Mujeres en Bici lanzan la invitación.

La rodada comenzará en el Arco de la Calzada y la salida será a las 10:30 de la mañana; cualquier chica puede asistir con su bici.

La falta de espacios y la necesidad de más ciclovías ha empujado a esta manifestación, esa es la verdadera razón, en palabras de los colectivos, quienes han denunciado en redes al Municipio por no destinar espacios a los ciclistas, y en caso de hacerlo, son construidos "destinados al fracaso".

PEATONES Y CICLISTAS LOS "SECTORES MÁS VULNERABLES"

El 2 de junio Mujeres en Bici se manifestaron en la ciclovía ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos casi esquina con Hilario Medina, una obra que está en proceso al igual que un cuarto carril para los automovilistas.

Para el colectivo la ciclovía no es segura para ciclistas ni peatones, pues es un espacio reducido en el que se disputarán el espacio los "sectores más vulnerables" en la movilidad. Señalan a las dependencias por construir espacios "destinados al fracaso".

"Las ciclovías en la banqueta no cumplen con la jerarquía de la movilidad, no son seguras para ciclistas y peatones y no desincentivan el uso del automóvil, así lo mencionan los principales manuales de infraestructura ciclista", Mujeres en Bici.

El colectivo visibiliza las dificultades a las que se enfrentan las mujeres que usan bicicleta, y promueve este medio de transporte como libre y autónomo. El 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, varias chicas compartieron su sentir al andar en bicicleta.

"Mi bicicleta es mi emancipación y resiliencia. Terapia autónoma que se desenvuelve con mi esfuerzo corporal", publicó Mariana en el #8M de Mujeres en Bici.

CICLOVÍA DEL LÓPEZ MATEOS ¿QUÉ PASÓ?

El proyecto de la ciclovía emergente en el bulevar Adolfo López Mateos solo duró tres meses: de julio a octubre. Aunque la respuesta por parte de los ciclistas fue buena, y el Municipio autorizó que este carril sea permanente, la obra se paró; retiraron los conos y no han anunciado cuando comienza la construcción oficial.

En enero pasado, Obra Público afirmó a La Silla Rota que el anteproyecto para la realización de este tramo avanza, y que en ese entonces evaluaban la zona, los tramos, la infraestructura y cómo no afectar a los automovilistas.

El director general Carlos Cortés, señaló que en cuanto concluya el anteproyecto se presentará la propuesta en las mesas de trabajo que se llevan a cabo con los diferentes sectores involucrados. A finales de enero se contempló iniciar la revisión para continuar con la integración de las propuestas ciudadanas. Aunque aún no hay una fecha tentativa para que la ciclovía esté lista.

Este tramo comprendía 6 kilómetros de camino, desde el entronque del bulevar Francisco Villa hasta el bulevar Campestre. Con conos y señalética los ciclistas usaron este carril por tres meses.

"Urgen cruces seguros para peatones y ciclistas", protestan los colectivos.