Rocky: un perro callejero de Guanajuato consigue casa en Canadá

Rocky es un sobreviviente al desprecio de algunas personas por los animales. Es negro, con el pecho amarillo, como miles y miles de "callejeros" en el país y perdió la pierna izquierda hace poco más de un año.

Durante días deambuló ensangrentado sin recibir ayuda de nadie en la zona del Edén, en la capital de Guanajuato.

Su "mano" izquierda colgaba por la severa herida cuando sus rescatistas lo encontraron el 14 de enero de 2020. No lograron identificar cómo ocurrió. Fue tan grave que no hubo más salida que amputarle la patita. "No sabemos si fue un machetazo", cuenta a La Silla Rota un miembro del equipo de la Fundación Corazón Animal con sede en Guanajuato capital, quienes brindaron toda su ayuda por exactamente 12 meses a Rocky, hoy residente canadiense.

Su vuelo aterrizó hace unos días en su nueva tierra, posiblemente uno de los lugares que mayor calidad de vida le pude ofrecer a cualquier animal, en especial a los perros.

La nueva familia de este perro "callejero" guanajuatense (Foto. Especial).

Rocky, al parecer, fue abandonado a su suerte por su anterior "familia".

"Estuvo vagando durante bastantes días, semanas más bien con la mano en ese estado. Estaba en El Edén, una colonia de aquí de la ciudad y en los reportes que recibimos nos comentaban que al parecer sí tenía dueños", relata la rescatista y responsable de redes de la fundación que le ha dado otra oportunidad a Rocky.

La rehabilitación ha sido larga y complicada. Dos clínicas veterinarias de Guanajuato lo atendieron pero, como es natural, se trata de lugares particulares que generaron facturas por "miles y miles de pesos", expone en su fanpage la fundación quienes ahora solicitan la colaboración de la sociedad para hacer frente al reto económico que significó este complicado rescate.

Cuando Rocky llegó a las manos de sus "ángeles humanos" la pandemia mundial aún no detonaba, pero aunque Rocky ha significado un golpe financiero para esta asociación civil sin fines de lucro, la satisfacción de verlo con una familia amorosa, recibiendo un trato digno, resulta una recompensa impagable, afirman.

"A Rocky le deseamos la mejor vida que pueda tener, que estamos seguros así será", se lee en su perfil.

La severa herida de Rocky obligó a los veterinarios a amputarle una extremidad (Foto. Especial).

Rocky no es el primero. Varios perros sin hogar de Guanajuato han llegado a Canadá gracias a la Fundación Corazón Animal.

Algunas asociaciones estiman que solo en León, hay unos 175 mil perros sin dueños que vagan a su suerte por la ciudad.





DONATIVOS Y COLABORACIONES

Si desea hacer alguna colaboración o donativo, esta fundación ha publicado su único correo electrónico oficial:

corazonanimal.ac@gmail.com

Además la fundación (@fundacioncorazoncanino.guanajuato en Facebook) aclara a través de sus redes sociales que no organizan ninguna clase de eventos o conciertos para recaudar fondos para este ni ningún otro rescate.