Roban identidad de mujeres jóvenes para crear cuentas falsas de OnlyFans

León.- El robo de identidad ha llegado lejos para algunas mujeres de León, pues sus fotografías y nombres de usuarios están siendo utilizados para abrir perfiles falsos de OnlyFans, un sitio web de contenido sexual pagado.

Luz fue una de las víctimas, estaba trabajando con normalidad en su oficina en la mañana cuando su celular comenzó a sonar por la llegada de notificaciones. Cuando abrió su bandeja de mensajes en Instagram encontró capturas de pantalla de un perfil de la red social a su nombre, pero no era el de ella.

"Si no fuera por ellos no me habría dado cuenta, porque empezó (la persona que hizo la cuenta falsa) a seguir a todos mis amigos y contactos, incluso familiares", relata.

Sus amigos le avisaron que alguien estaba usando sus fotografías y su nombre para hacerse pasar por ella, pero ahí no acabó. En la descripción de la cuenta aparecía un enlace a un perfil de OnlyFans, también a su nombre.

OnlyFans es una red social a la que solo se puede acceder mediante una subscripción, es decir que, si un usuario quiere ver su contenido, debe pagar por él. El contenido más popular de esta red social es de giro sexual. Lo que le pasó a Luz fue que alguien tomó las fotos de su cuenta oficial de Instagram para promover una página falsa de OnlyFans bajó su nombre.

"Me enojé, no tanto por lo que fueran a pensar los otros, siento que las personas que me interesan saben que yo no haría esto, pero me molestó que mi cara se utilizara como la imagen para un Onlyfans", comenta Luz.

Luz entonces reportó la cuenta y junto con ella más de 100 personas se sumaron al reporte desde Instagram. A pesar de la gran cantidad de denuncias, su caso no procedió, pocos días después de llegó un mensaje de la red social donde explicaban que no podían eliminar la cuenta falsa porque "debido al gran volumen de denuncias y reportes que recibimos, nuestro equipo de revisión no pudo ocuparse del tuyo". Instagram ignoró su situación.

El de Luz no es un caso aislado, las redes sociales están llenas de publicaciones de otras mujeres de alrededor de 20 años que denuncian una situación similar a la de ella. Les roban la identidad y hacen una cuenta falsa de OnlyFans. Luz comenta que a una amiga suya le pasó lo mismo. La mayoría de las víctimas son mujeres.

"No me gustó nada que tengan mis fotos y qué tipo de personas las fueran a ver, sí me enoje y me dio frustración de que Instagram no hiciera nada. Me dieron ganas de llorar, no puede ser que por un comentario que hagas te bloqueen tu cuenta, pero algo que realimente deben de bloquear no lo hacen", comentó.

¿Qué hacer?

La primera acción que realizó Luz fue reportar la cuenta a Instagram, pero cuando no precedió tuvo que buscar otras alternativas.

Algunos le aconsejaron ir al Ministerio Público y hacer una denuncia, sin embargo, las recomendaciones e información oficial y de parte de autoridades para estos casos es escasa, pues los delitos cibernéticos son algo que aún se está explorando. Como muchas mujeres, Luz no sabe qué hacer ni cómo.

Mientras, Luz vive su día a día e indaga cómo solucionar este problema y quién la pueda ayudar. Sus fotos y nombre, tomados sin consentimiento, siguen rondando por la web.

PR