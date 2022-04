Rifarán en Salamanca camioneta blindada como avión presidencial

"No nos vamos a quedar con esa camioneta, nosotros lo que queremos que ese recurso que ya no va llegar como se gastó, por lo menos no se pierda y si se recupera algo pues sea en beneficio de la mayoría, estamos hablando de un tema de camiones para Parques y Jardines que sabemos que están muy descuidados, no tenemos el equipo suficiente para darle atención en el tema de las pipas de agua, en recolección de basura también podría ser", comentó César Prieto.