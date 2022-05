Rezago educativo y cómo combatirlo en León; hay un atraso de hasta 4 años

León.- Antes de la pandemia, el nivel de conocimiento en México ya preocupaba a los expertos en educación. Previo a la contingencia (en 2018), nuestro país salió por debajo de la media internacional en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes). Al día de hoy, los números son más alarmantes, por la contingencia, las niñas, niños y adolescentes tienen un rezago educativo de 3 a 4 años.

Héctor Barrera, experto en educación y director de expansión de Kumon, platica en entrevista con La Silla Rota cuál es el panorama para León y cómo se puede no solo recuperarse del rezago, sino superarlo y generar capital humano que contribuya al proyecto de la mentefactura, o sea, a la creación adultos innovadores e impulsores de la economía guanajuatense. Lo anterior a través de métodos de aprendizaje autodidactas adaptados a cada estudiante.

Kumon es una metodología de aprendizaje para personas de todas las edades que necesiten regularizar sus conocimientos en matemáticas, inglés y lenguaje y comprensión. En Guanajuato tienen 5 centros de aprendizaje, 4 en León y 1 en San Felipe, pero están en necesidad de expandirse. Con la pandemia la demanda aumentó hasta un 40%. Ahora están buscando abrir 6 nuevas sucursales.

¿Tiene algo que ver la demanda con el rezago educativo provocado por la pandemia?

Hay dos indicadores principales para identificar la demanda, uno de ellos es el tema del impacto de la pandemia.

Cuando alguien entra (a Kumon) esa persona hace un examen diagnóstico y ese examen diagnóstico te permite identificar exactamente dónde están las dudas del alumno. A partir de la pandemia, lo que comenzamos a notar a partir de lo que arrojaban los exámenes diagnóstico es un rezago de hasta 3 y 4 años.

(Foto: Instituto Nacional para la Educación Nacional, México)

¿En qué años escolares tuvo más impacto la pandemia?

Los estudiantes que más buscan a Kumon son de cuarto, quinto y sexto de primaria que son donde ya se nota el impacto de lo que no se aprendió en primero, segundo y tercero de primaria.

Se recrudece en dos momentos: Un niño que estuvo en pandemia en el último año de kínder y que ahora está en segundo de primaria o tal vez tercero no logró aprender a leer y escribir, sumas restas, la aritmética básica que se ve en los primeros años y que son el fundamento. Entonces, este hueco de conocimiento se va arrastrando y cuando un estudiante debería estar leyendo o manejando las matemáticas de 3 de primaria no las maneja. No estamos encontrando que no saben leer.

A nivel local, ¿este rezago cómo afecta a León?

León se está preparando para la Mentefactura propuesta por el gobernador Diego Sinhue, se está preparando para desarrollar una fuerza de recurso humano donde el capital más importante es el desarrollo intelectual.

En algún punto, estos huecos (de aprendizaje) van a hacer que se decidan por áreas que están totalmente alejadas de las ciencias.

Tenemos una casi 1 millón 800 estudiantes de los 0 a 14 años en edad escolar que fueron impactados por la pandemia. Más o menos nuestro diagnósticos nos dicen que solo el 25% de este número pudo avanzar en la escuela con los sistemas de la pandemia que, en este momento, sí, se van a hacer esfuerzos para nivelar, pero que vamos a notar en el momento en que un estudiante tome la decisión sobre su futuro de vida, o sea la universidad.

(Foto: especial)

¿Este rezago puede impactar en la toma de decisiones del futuro?

Sin duda. ¿Cuántas veces dices "yo voy a estudiar algo alejado de las matemáticas, porque las matemáticas no son lo mío"?. Hemos notado que pasa algo en la mente de una persona, de pronto sucede algo con las matemáticas que no las comprendes, tal vez el método de aprendizaje y de pronto dices "es que yo soy el malo, no me gusta", pero realmente es porque no te gusta lo que entendemos, no se disfruta lo que no se entiende y entonces al final tomas la decisión de alejarte, entonces sí tiene un impacto directo.

¿Cuál es la solución?

Es no solo resarcir el rezago educativo, sino adelantarnos, o sea, cómo podemos hacer no solo para que un alumno vea de lo que se perdió en la pandemia sino para llevarlo más allá para que entonces vea que no es difícil que se pueda aprender y entonces se convierta en un estudiante que estudia ingeniera y se conviertan en este capital humano necesario para el desarrollo de León.

(Foto: Alejandro Rodríguez / Cuartoscuro)

¿De que forma la mentefactura va de la mano con el rezago?

Escuchaba al gobernador y todo este impulso que está teniendo León recientemente, incluso se nombró a León capital de la mentefactura y donde se fortaleció el emprendedurismo como derecho universal.

Pero tienen esta brecha ¿que va a pasar con el capital intelectual? ¿con los niños que en unos 10 años no van a llegar ahí (al nivel educativo de antes de la pandemia)?.

¿Cuánto tiempo nos tomaría superar el rezago?

Lo que hace Kumon es identificar a través del examen diagnóstico dónde estás y luego la primera meta es que en 12 meses puedas dominar todo el rezago y dominar el actual grado escolar. Después, que es lo más importante, es que, por cada año que avances en Kumon tú estés dos o más años adelantado en temas de lo que estás viendo en la escuela.

En 2018 Conacyt afirmó que habrá un impacto tan fuerte en la automatización que un alto porcentaje de los trabajos que hoy conocemos ya no van a existir, y estos niños van a tener trabajos que hoy no se han inventado. Para cumplir con ello, en León deben superar el rezago.