Revocan fiat al notario 44 en León 'por irregularidades'

León.- La Dirección General de Registro Público de la Propiedad del Estado de Guanajuato revocó el fiat No. 44 con sede en León, de Alejandro Durán Llamas, quien tiene su despacho en la calle Pedro Moreno No. 108 de la zona centro de León.

El subsecretario de Servicios de la Comunidad de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, José Luis Manrique Hernández, señaló en una entrevista para el periódico AM: "Esta situación deriva de una visita de inspección general que se realiza cada dos años a todas las notarias, en la que se identifican irregularidades en el ejercicio de la función notarial, por lo cual se dio inicio al procedimiento".

"Una vez desahogado el procedimiento en el que se respetan las garantías del debido proceso del notario, se acreditó su responsabilidad en dichas conductas por lo que se determinó revocar el fiat y, como lo mandata la ley, proceder al aseguramiento de su protocolo ante la interrupción de la función notarial", explicó Manrique Hernández.

Este viernes, personal de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Notarías sacó documentación y el protocolo de la Notaría 44, que se localiza en la parte alta de lo que es la peletería La Nacional, frente a Telmex.

El funcionario estatal agregó que hay otras notarías que están en proceso de revocación, aunque no dio a conocer cuáles y cuándo se tomarán estas medidas.

OTRAS REVOCACIONES DE FIAT

Fotografías de las revocaciones de fiat en 2020 publicadas en un sitio oficial del Gobierno del Estado. (Fotos: Especiales)

Cabe recordar que el 11 de diciembre de 2020, Gilberto Gómez García fue notificado de que a partir de ese día dejaba de estar facultado para ejercer como notario público número 6 en Victoria, San Luis de la Paz y Xichú tras acreditarse que había incurrido en diversas faltas en su función.

Él y otros cinco notarios habían sido denunciados en octubre de 2019 por certificar actas, escrituras y testamentos fuera de su jurisdicción, lo que podría propiciar que fueran anuladas porque su fiat (La licencia con que ejercen los notarios) corresponde a otras ciudades.

Otro notario que quedó sin fiat fue el notario No. 1 en San Francisco del Rincón, José Luis Benjamín Godínez; así como al No. 28 de Irapuato Basilio Gutiérrez, y al No. 38 de Celaya Manuel Ledesma; Víctor Alejandro Hernández Romero de la Notaría Pública 6 de San Francisco del Rincón, y Octavio Lizardi Nieto, de la notaría 83 de León.

ALGO QUE HAY QUE SABER SOBRE FIAT Y LOS NOTARIOS

- El fiat es la autorización que otorga el Poder Ejecutivo del gobierno de cada entidad federativa, por virtud de la cual permite que un profesional del Derecho elabore instrumentos públicos que gozan de la presunción legal de verdad y ejerza funciones como notario.

- Cuando un notario no cumple, lo más recomendable es que acuda a un abogado, dado que un notario público está muy preparado para defenderse. No obstante, siempre existe la posibilidad de acudir a una Defensoría de Oficio local, donde le brindarán atención sin cobrarle honorarios.



- Un notario público certificado debe contar con una cédula profesional, permisos y certificaciones en Congresos Nacionales, además de corroborar su participación en Jornadas Notariales u otras actividades nacionales e internacionales.

JP