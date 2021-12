Revocación de mandato, pésima idea que mete inestabilidad al país: De la Madrid

León.- El político priista Enrique de la Madrid, señaló que la revocación de mandato que se realizará el próximo año y a la cual convoca el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ocasiona división entre el Gobierno Federal y la oposición a la mitad del mandato.

Lo anterior declaró durante su participación en el 92 aniversario de la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex León.

"La revocación lo que busca es reducir la gestión del sexenio a tres años, esto mata el incentivo a colaborar, le mete al país inestabilidad, no acabas de perder cuando ya te quieres volver a postular para ganarle, es una pésima idea la revocación de mandato, pésima, en lo personal, lamento que haya entrado a la Constitución".

Sobre las reglas que señalan que se debe de contar con 3 millones de votos para que el Senado pueda iniciar la aprobación del proyecto, dijo que es complicado, y más conseguir que acuda a las urnas el 40 por ciento del padrón para que se pueda llevar a cabo la revocación del mandato.

"Mi impresión es que no va a salir, pero no me quiero meterme en la discusión, no quiero generar debate en la polarización, me parece mala idea, y a las malas ideas o las combato o no les hago caso".

Declaró que se sigue preparando para competir en el 2024 por la Presidencia de la República bajo la bandera del PRI y del PAN.

"Yo antes que nada me siento listo y preparado, me sigo preparando todos los días, prepararse es saber escuchar, dar sus puntos de vista, recogerlos de otras personas, eso es preparación, cada evento, cada reunión son un examen, y son una oportunidad de aprender, estoy convencido que el país merece un mejor México".

Sobre el triunfo de la Cuarta Transformación en 2018, declaró que en las pasadas elecciones se dio un paso importante al lograrse la unión de tres partidos de oposición (PAN, PRI y PRD) para hacerle frente a Morena.

"Se lograron cosas importantes, lograron quitarle la mayoría calificada al gobierno actual y su partido en la Cámara de Diputados, eso es importante porque si quiere hacer una reforma constitucional, pues por lo menos tienen que negociar, si por lo menos quieren tener la mayoría calificada quizá ya hubiera pasada la reforma eléctrica que le haría un enorme daño al país, eso ya fue importante".

Señaló que el triunfo de la oposición en la mitad de México también fue importante, además de que las zonas metropolitanas de las ciudades más grandes del país, como Guadalajara y Monterrey están gobernadas por la oposición.

"29 de las 39 ciudades más importantes del país están en manos de la oposición, y si se suman los votos de toda la oposición en la Cámara de Diputados, son dos millones de votos más que los que posee el gobierno y su partido".

Concluyó que su proyecto busca una narrativa creíble, viable y esperanzadora de unidad para todos los mexicanos, incluidos los que votaron por Morena, "los que votaron por Morena lo hicieron con su razón y es respetable, hay gente que lo hizo por enojo y necesitamos invitarlos a salir de la desesperanza".

