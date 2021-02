Revisan a candidatos en Guanajuato para evitar vínculos con el crimen

"Para poder detectar si algún candidato, que no partido, pudiera tener algún financiamiento ilegítimo e ilícito", dijo Cabeza de Vaca. "Recuerden que no estamos desligados de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hay la propia Unidad Estatal, para detectar los recursos de procedencia ilícita que es un delito. En base de esto, estaremos muy al pendiente. No es trabajo del Secretario de Seguridad Pública del Estado, es trabajo de un grupo de coordinación en materia de seguridad y procuración, entre ellos Federación y el Estado".