Revenden boletos para Caifanes en el Cervantino a un día de que se agotaran

Guanajuato-. A un día de que se agotaran los boletos para la presentación de Caifanes en el Festival Internacional Cervantino 2022, un usuario ya los subasta por Facebook. La compra de boletos para ver a la banda de rock mexicana causó una locura este miércoles.

El concierto de Caifanes será el próximo 30 de octubre a las 8:00 p.m. en la Alhóndiga de Granaditas. Los boletos ofertados en $242 pesos a través de Ticketmaster, se agotaron minutos después de que se anunciara el programa oficial del Cervantino.

"Ya llegaron, ya están aquí. Muchos boletos. Pregunten sin compromiso. Sección general hasta enfrente", publicó el usuario de Facebook Gorro Alsina para referirse a la subasta que hará.

Hace 23 horas, esta persona ofertó los boletos en Facebook, provocando cientos de comentarios de fans que querían saber el precio. El revendedor dijo que vendería los pases en forma de subasta.

Un usuario criticó el hecho de que los seguidores le compren a los revendedores sin importar la alza de precios, pues la oferta inicial es de $750 pesos y los dará a la persona que más dinero ofrezca.

El revendedor respondió que "si no te alcanza o no gustas pagar alguna cantidad por un concierto no pasa nada".

"Ir a un concierto es un lujo. No estoy vendiendo productos de la canasta básica.

Si no te alcanza o no gustas pagar alguna cantidad por un concierto, no pasa nada. Hay gente que si lo paga. Saludos y buenas vibras".

Además de que se agotó la venta en línea para Caifanes, cientos de personas se formaron en vano en el Museo Conde Rul, donde también se terminaron los pases de inmediato.

Otras de las bandas que también arrasaron y de las que ya no hay boletos disponibles son Café Tacvba y K.A.R.D K-pop, así como los cantantes Lila Downs y Joan Manuel Serrat.





