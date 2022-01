Restauran escultura histórica de Celaya; se construyó hace más de 200 años

Celaya.- Después de varios meses de suspensión en los trabajos, esta semana reinició la restauración de la cantera en la parte superior de la Columna de la Independencia en la zona Centro de la ciudad, primer monumento en el país en honor al México Independiente.

La columna es de las primeras obras del arquitecto celayense Francisco Eduardo Tresguerras, el "Miguel Ángel mexicano" y fue levantada originalmente en 1791 en honor a la llegada del rey Carlos IV al trono de España. Sin embargo, 32 años después en 1823, retiró el busto del monarca para colocar la imagen en cantera de un águila al devorar una serpiente.

La columna se ubicaba en un principio en el centro del jardín principal, donde hoy está el kiosko, pero en 1906 fue removida a su ubicación actual a unos metros del templo de San Francisco y "la bola del agua". En ese entonces también se sustituyó la imagen en cantera del águila y se colocó una de bronce que permanece en la actualidad.

El primero de julio del año pasado iniciaron los trabajos para restaurar el monumento, debido a que en algunas partes se encuentra deteriorado por el paso del tiempo. Sin embargo, encontraron que algunas zonas de la cantera en la parte superior requieren tratamiento mayor y fue necesario pedir permiso al INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), el cual apenas liberó la autorización.

"Tuvimos que mandar el proyecto de restauración al INAH Guanajuato y ya lo autorizaron, por eso se reinició la obra. No podemos hacer nada si no nos dan los permisos, son tiempos que no están determinados por nosotros", explicó el director de obras públicas Marco Antonio Hernández.

El titular de Obras Públicas en el municipio comentó que "la columna va en el proceso, se acaba de reiniciar la obra porque tuvimos que pedir permisos a Guanajuato. El capitel en la parte superior está dañado, no estaba considerado, incluso ya tenía algunos cinchos y la cantera está degradada y fracturada, vamos a tener que cambiar piezas".

Explicó que el daño principal fue ocasionado por el "alma" de la columna. Una pieza central de acero que, con el paso del tiempo y las condiciones a la intemperie, provoca óxido ferroso que con la humedad se expande y que provocó a su vez estallamiento interior de la canteral. Esto provocó el daño en la base superior, por lo cual fue necesario pedir permiso para poder restaurarlas.

"Había un perfil de acero en la parte central que con la intemperización y oxidación dañó el capitel o parte superior. La base está bien, son algunos elementos de la parte superior los que están dañados, se va a quitar el capitel que está ahí y que provocó la degradación y fractura de la cantera.

"Se va a hacer la limpieza de toda la columna y cambiaremos las partes dañadas como los capiteles".

En relación a la escultura de bronce del águila con la serpiente, dijo que permanece bajo resguardo en Casa del Diezmo y lista para volver a ser colocada en su lugar cuando terminen los trabajos de restauración.

La obra de restauración tendrá un costo de poco más de un millón de pesos, confirmó el director de obras públicas del municipio y estará lista a más tardar a mediados de febrero.

