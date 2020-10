Respalda EUA a GTO en lucha anticrimen; celebran captura de El Marro

Durante la inauguración del centro de investigación científica de la Fiscalía del Estado, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau afirmó que Guanajuato cuenta con el respaldo de su Gobierno en la lucha anticrimen.

El Embajador de EUA aseguró que el Estado de Guanajuato es modelo a seguir en su cooperación y coordinación con las dependencias norteamericanas.

"Yo sé que ustedes aquí han vivido unos ratos bastante dramáticos de delincuencia en el Estado y los felicito por la captura de un delincuente muy conocido, ni siquiera quiero mencionar el nombre para no darle publicidad, yo creo que francamente no se le debe dar la notoriedad de mencionarles, pero ustedes sí saben de quien estoy hablando", dijo el Embajador norteamericano. "Y les felicito a ustedes, por lo que se ha hecho aquí en Guanajuato, pero todavía quedan muchos retos".

"Quiero que sepan que estamos a su lado, el gobierno que yo tengo el honor de representar en México ha trabajado de manera muy estrecha con el Estado de Guanajuato, con usted señor Fiscal General, con usted señor Gobernador, y con todos los sectores de este gran Estado", afirmó el Embajador de Estados Unidos. "Yo estoy seguro que esta asociación durará muchos años y que veremos muchos éxitos".

El diplomático norteamericano señaló que es importante resaltar que este proceso de cooperación "es un proceso de mejora permanente, que se debe seguir trabajando para contar con funcionarios mayor capacitados y que estén a la altura de las más altas certificaciones internacionales".

"Es importante tener un edificio impresionante así, es un gran símbolo, pero también, lo más importante es tener gente capacitada para trabajar dentro de este edificio, para dar resultados", expresó. "Es importante que la gente tenga esas herramientas, pero las herramientas en si no van a solucionar el problema, al fin y al cabo, es la calidad de la gente y la calidad del liderazgo", agregó.

"Me da mucho gusto constatar la excelencia del equipo que tienen ustedes, el equipo humano, el capital humano que tienen ustedes, además de este capital de equipos y herramientas científicas", prosiguió en su mensaje. "Creo de todo corazón que en la medida que trabajemos juntos, podremos enfrentar al crimen organizado de la manera más articulada, para no dejarles avanzar en ningún frente. Porque a veces parece que no es así, pero somos muchos más los buenos y estoy seguro de que ganaremos nosotros".

El diplomático norteamericano afirmó que precisamente en el Estado de Guanajuato han tenido "una sólida cooperación con las autoridades en tantas materias y que se traducen en acciones concretas que repercuten en la tranquilidad de nuestros pueblos en ambos lados de la frontera".

"El Gobierno de Estados Unidos no ha dejado de apoyar a Guanajuato", dijo. "Y prueba de ello son los 11 laboratorios de diferentes disciplinas forenses que se encuentran acreditados internacionalmente, gracias al trabajo conjunto a través de la Iniciativa Mérida con las autoridades mexicanas".

"Quiero felicitar a todos los involucrados en la creación de este nuevo laboratorio forense de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, desde el Gobernador, hasta el Fiscal, sin olvidar a los peritos y a los analistas, quienes a diario prestan un servicio de calidad", expresó.

"En temas de seguridad ninguno de nuestros países puede estar seguro cuando el otro no lo está. Por lo que la seguridad es un desafío conjunto y una responsabilidad compartida, en la que se entrelazan el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, el lavado de dinero y otros delitos", dijo.

"La cooperación y la coordinación en materia de seguridad es una de nuestras prioridades, y sabemos que sin estado de derecho y certidumbre ningún país puede avanzar y puede tener prosperidad ya que crea un ambiente favorable para las inversiones y da pie a la generación de empleos y crecimiento económico y bienestar social", afirmó.

El Embajador señaló que hemos tenidos varios ejemplos de diálogo entre nuestros países en materia de seguridad. "Desde el grupo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos, hasta las visitas del Fiscal General de Estados Unidos a México en el mes de diciembre y enero de este año, que reflejan nuestro interés y compromiso para mejorar la seguridad en ambos países", manifestó.

"Es tan importante que todos nos demos cuenta que estamos en el mismo equipo, y que no son dos luchas distintas, sino que es la misma lucha contra todos los delincuentes y traficantes que están poniendo en riesgo nuestras generaciones de jóvenes y nuestro futuro".

Al finalizar su mensaje, Christopher Landau expresó lo siguiente: "De manera particular me da gusto que trabajemos conjuntamente con autoridades estatales, que es un estado en que se percibe claramente la integración de nuestros países, no solamente económica, sino también por los miles de mis connacionales que visitan o viven aquí por la belleza y potencial del Estado. Y también por supuesto de los miles o cientos de miles de guanajuatenses que viven en mi país. Realmente estos lazos humanos entre Estados Unidos y Guanajuato, tan importantes, yo creo que esos nos dan la base para aún más cooperación y colaboración en el futuro".

Finalmente, el Embajador norteamericano dijo que nuestros países tienen una historia compartida así como un futuro común. Más aún en estados como Guanajuato, dijo, en donde tantos actores de nuestra sociedad, interactúan entre sí, tanto en México, como en Estados Unidos, para fortalecer el tejido social que une a nuestros pueblos.

"En la Embajada de Estados Unidos y en nuestros consulados generales cuentan con muchos aliados, quienes queremos que a México le vaya bien porque no solo somos vecinos porque así lo determinó la geografía, sino que somos los amigos y los socios que hemos decidido ser por el bien de nuestros pueblos", finalizó.

