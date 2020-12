Rescatan a perrito atrapado en un fuerte incendio en Guanajuato

Un niño de cinco años sin la supervisión de adultos habría ocasionado el siniestro en un conocido establecimiento de botanas en Guanajuato capital.

Las primeras versiones apuntan que el fuego habría sido ocasionado por el menor que jugaba con un encendedor en la bodega del negocio próximo al primer cuadro de Guanajuato capital.

El fuerte incendio ocurrió en el popular comercio de frituras en la calle Tepetapa, a un kilómetro del Centro Histórico.

Minutos después de las 4:30 de la tarde del martes el menor de edad habría causado el incendio con un encendedor en la bodega de establecimiento. Las cajas de cartón que ahí almacenaban ardieron con facilidad provocando fuertes llamaradas.

De inmediato los padres lograron salir junto al menor. Pasaron unos momentos para que arribaran cuatro unidades del Cuerpo Heroico de Bomberos Voluntarios, quienes detectaron la presencia de un perrito mestizo amarillo y blanco en el techo del local.

Dos elementos pudieron subir y poner al can a salvo. No se presentaron víctimas. El perro, más allá de un tremendo susto, no presentó lesiones.

Las autoridades de seguridad vial y protección civil tuvieron que cerrar la circulación a personas y autos desde la glorieta del Ángel hasta la entrada al panteón de Santa Paula por varias horas.