Renuncian al colectivo, pedían cuotas, dicen: "lucraron con el dolor"

"Cuando el familiar del desaparecido recibe un apoyo por parte del Gobierno, por cada 3 mil pesos de apoyo, se le deben de dar mil pesos-a José Gutiérrez, representante de ´A Tu Encuentro´, una cantidad que es exigida por él y su compañera Yaneth Miranda, y lo hacen a través de la señorita Viviana Mendoza.

Así es el testimonio de Norma Patricia, una mujer que busca desesperadamente a un familiar desaparecido en Guanajuato, y que hasta hace unos días caminaba de la mano del colectivo ´A Tu Encuentro´ hasta que decidió denunciar estos "abusos". Refiriéndose al dinero que el representante del colectivo pedía porque "no tenía para la gasolina y ocupaba dinero".

Son más de 120 familias las que buscan a sus familiares desaparecidos en Guanajuato, desde el jueves hicieron un plantón en la capital

"Dicho lucro es excesivo, nos dice que ni siquiera tiene para la gasolina, que él ocupa dinero, nos enteramos que el Gobierno Federal sí le da una retribución económica para acompañarnos a las diferentes Fiscalías, él lo niega", cuenta Norma a los medios locales.

Además de los mil pesos que supuestamente le tienen que entregar a José Gutiérrez los integrantes de ´A Tu Encuentro´ le hacen una aportación semanal que va desde los 30 a los 500 pesos, comentó la señora Norma.

"Hay gente que le ha dado hasta 12 mil pesos, todo el apoyo que reciben. El objetivo del colectivo no era lucrar con el dolor y la angustia de las personas, el objetivo del colectivo es encontrar a nuestros desaparecidos, se me hace una injusticia que estén lucrando con el dolor y desesperación de las personas".

Marcha pacífica del pasado viernes, en la que fueron detenidas 4 personas por policías estatales

Por otro lado, está el testimonio de María Concepción, otra mujer que tiene a un familiar desaparecido. Ella, junto a otros familiares de personas desaparecidas se acercaron con la diputada local Libia García el pasado viernes, para el apoyo en la búsqueda de sus familiares, cuando le comentaron a José Gutiérrez que la diputada estaba dispuesta a reunir a las autoridades y dialogar, "él dijo que no, que quería una disculpa del Gobernador".

"Yo fui la que pedí el acercamiento con la licenciada Libia, nos llevaron a la Secretaría de Gobierno, dijeron que ellos estaban dispuestos a dialogar. Él -José Gutiérrez- dijo que no, que quería una disculpa del Gobernador. Dije, nosotros lo que queremos es que es encontrar a nuestros desaparecidos".

La causa de los desaparecidos no debe politizarse ni responder a ningún otro interés que no sea el buscarlos y encontrarlos. Hoy tuve oportunidad de platicar con ellos y agradezco su confianza. Cuentan con mi trabajo, mi solidaridad y mi compromiso de no dejarlos solos. pic.twitter.com/lUhCc3uH5a — Libia García (@libiadennise) July 10, 2020

Estos fueron los motivos por los que Norma y María Concepción decidieron alejarse del colectivo ´A Tu Encuentro´, denunciaron el cobro de cuotas por parte de su representante José Gutiérrez. Mientras, la búsqueda de sus familiares continúa. Y el plantón que hicieron desde el pasado jueves en Guanajuato capital es la respuesta de una manifestación pacífica para exigir resultados y atención a sus casos.

"Hemos estado en el Teatro Juárez sufriendo frío, hambre".

El próximo 15 de julio el colectivo tendrá una reunión con el Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez y el Comisionado Estatal de Búsqueda Héctor Díaz Ezquerra. El objetivo, en palabras de los familiares es "tener fechas para las búsquedas".

María Concepción contó lo difícil que ha sido esta travesía, buscar a sus familiares de manera desesperada, y en su camino a veces tienen que dejar de lado su propio trabajo por encontrar a sus parientes. "Hay familias que tiene que dejar de trabajar para ir a buscar a sus familiares".

Sobre ´A Tu Encuentro´

Es un colectivo de familiares de personas desaparecidas, en su sitio de Facebook se describen como un grupo "unido contra la indiferencia y el olvido, por el acceso a la justicia y la igualdad ante la Ley".

