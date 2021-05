Renovar el modelo de las fiscalías y castigar a quienes compren robado: Rolando

Para Rolando Alcántar, candidato a diputado por el Distrito VII hay dos temas que le urgen a la gente: economía y seguridad. Dice que al tocar puerta por puerta en esta campaña se ha encontrado con preocupaciones que hace tres años –cuando también hizo campaña y ganó- no había. Entonces ¿Qué hace falta hacer?

En entrevista con La Silla Rota, Rolando cuenta que ya le ha entrado al tema de seguridad desde su curul en el Congreso del Estado, y que sí hoy el tema sigue siendo prioridad propone renovar el modelo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, para que "sean mucho más efectivas en la persecución y en la investigación de los delitos".

En una ciudad en la que en los últimos meses se rebasan los 70 homicidios en solo 30 días, los candidatos parecen tener los ojos puestos en el tema de la violencia. Otro propuesta que Rolando pone sobre la mesa, es la de legislar para castigar a las personas que compren o vendan artículos robados. "Si acabamos con la comercialización de los productos robados, acabamos con el robo de inmediato", asegura.

Con 20 kilómetros recorridos diariamente, el candidato menciona que la gente quiere trabajar y no quiere "dádivas", que buscan la reactivación económica, y que ese será el gran reto. Y es que su Distrito, el VII, está compuesto por la zona céntrica de León, un rincón con alta movilidad comercial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también salió al tema: ¿En León hay rechazo a Morena? El candidato dice que no tanto hacia el partido, sino al mandatario, la gente le dice que AMLO no quiere a León, pero también hay otros que lo idolatran y están entregados a la oposición. De frente a las elecciones del 6 de junio, esto nos contó Rolando Alcántar.

ENTREVISTA COMPLETA

Rolando ¿Cómo van las campañas en las colonias de la ciudad de León?

Bien, muy bien, llevamos ya 40 días de campaña (...) la verdad es que nos ha recibido muy bien el distrito séptimo que es el primer cuadro de la ciudad. De verdad con mucha identidad, una porque soy de esta zona, crecí en la colonia La Florida, eso nos genera mucho identidad.

¿De qué está hablando la gente en las calles, Rolando?

Hoy lo principal es el tema de la economía, de la reactivación económica, de la falta de empleo, yo creo que estamos hablando de un distrito que es un motor económico (...) es un distrito muy dinámico en el esquema tradicional, que estamos muy acostumbrados a la distribución de la riqueza, donde hay mucho ingreso y que hoy se ha visto tremendamente afectado.

El otro tema es por supuesto el de la inseguridad, básicamente en dos vertientes: el tema de los delitos patrimoniales, que es el robo, y el tema de este asunto de la violencia, de las armas de fuego, de los homicidios, y el otro tema también, es que nos dicen: "acérquense más".

¿Cuántos kilómetros habrás recorrido ya?

Ubico muy bien mi distrito, de hecho en León hay mil 500 colonias, y 620 comunidades, en el distrito séptimo no tengo una sola comunidad, y solo tengo 122 colonias, pero todas son muy grandes, un San Felipe de Jesús tiene más de 36 mil habitantes, León I porque solo me toca un pedazo, pero es una colonia muy densa. Me toca Los Ángeles 2, me toca El Coecillo, entonces me puse como meta recorrer 290 kilómetros lineales (...) entonces tenemos medidos que caminamos como 20 kilómetros diarios, estamos tocando en promedio algo así como 2 mil viviendas diarias.

¿Qué diferencia hay en la ciudad en esta campaña, respecto a la de hace 3 años que te tocó también tocar las puertas?

El elemento de la economía, definitivamente eso no aparecía para nada, y el tema era que hubiese mejores salarios. Las personas me dicen: "esta administración federal nos quiere llevar a Venezuela", eso es lo que nos dice la gente eh. Porque vas a las tiendas, ya no hay nada que comprar, a los adultos mayores que les dan el recurso, si bien les va les terminan dando 380 pesos a la semana, con eso no vive ni una sola persona, es imposible. Lo que buscan los adultos mayores es seguir teniendo oportunidad de activación económica.

¿La gente quiere trabajar?

Quieren trabajar, están acostumbrados. Ubican que están carísimas las tortillas, la canasta básica, todo esto que hoy en día pues no nos tiene nada satisfechos.

¿Hay rechazo a Morena, a Andrés Manuel, a Sheffield?

Mira, a Morena no lo ubican tanto, a Sheffield siempre dicen que es un traidor, pero bueno, eso siempre lo han dicho, pero más bien tienen en la cabeza al presidente de la República, más que a Morena.

Hay de los dos polos eh: hay quienes dicen que López Obrador es casi un santo, que son muy pocos en el caso de León, pero los hay. Y hay muchos también que lo ven como alguien que no quiere a León. "Ni siquiera nos han mandado las segundas dosis de vacunas de adultos mayores, nos tiene castigados, aquí no nos dan nada, ni medicamentos ni nada" y la gente lo interpreta así, como un castigo, y la verdad no están nada lejos de la realidad. Pareciera que es un castigo por no apoyar o por no someterse a su popularidad.

¿Por qué apoyar a Rolando Alcántar?

Creo firmemente que podemos aportar muchísimo y de manera inmediata para poder mejorar el tema de seguridad, el tema de movilidad, el tema de la reactivación económica en la parte local, ser un verdadero contrapeso para que haya mayor inversión pública en el estado de Guanajuato por parte de la misma Federación, de las propias autoridades estatales, municipales. Creo que sí hay un trabajo muy serio, muy formal que podemos apostar y darles resultados tangibles a las personas.

Hoy fue un gran día en la Colonia San Felipe de Jesús ?? ¡Estamos cerrando con mucha fuerza! ???? Les deseo una excelente noche y un gran fin de semana ?? ¡Buenas noches! pic.twitter.com/3VBoJJVbuC — Rolando Alcántar (@RolAlcantar) May 29, 2021

¿Tú te has metido al tema de la seguridad?

Sí, pero aquí tenemos que ser mucho más insistentes básicamente en dos cosas: uno, en el tema de la prevención, una policía con un enfoque mucho más efectivo hacia la prevención, que lo que hagan cotidianamente le abone a que no vuelvan a hacer las cosas, pero también la prevención terciaria, renovar el modelo de la investigación para que las autoridades, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado sean mucho más efectivas en la persecución y en la investigación de los delitos.

Insisto mucho, el hacer efectivo el tema del castigo a todos aquellos que compremos, que vendamos cosas o artículos robados, si acabamos con la comercialización de los productos robados, acabamos con el robo de inmediato.

Por otro lado, urge que trabajemos en la rehabilitación de las personas que tienen alguna adicción, y que prevengamos que no caigan nuestro niños y jóvenes en el tema de las adicciones porque mientras haya personas que consuman y demanden un producto siempre va haber alguien que las oferte, y ellos sí son muy perversos (narcomenudistas) y meten mucho la dinámica de violencia.

¿Por qué hay que votar por el PAN?

El modelo que se ofrece es el que tiene identidad con la sociedad, una sociedad que no quiere que le den, o sí, pero cuando estamos en una situación extrema, queremos más bien que no permitan podernos desarrollar, crecer económicamente, no es el tema simplemente de dádiva, que ese no tiene nada de diseño ni siquiera para la recaudación de impuestos. Muchos menos llenar todo de becas si no estás construyendo las escuelas necesarias, si no estás cuidando que no se te vayan los niños de la escuela.

Todo el tema debe de ir enfocado a sacar a las personas del estado de pobreza y que haya movilidad social, es decir, que a los que están en situación más vulnerable los mandemos a mejores condiciones y no al revés, que a los que estén en buenas condiciones los mandemos todos igual al estado de pobreza.