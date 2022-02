Relación de España con Guanajuato es positiva: Diego Sinhue

Guanajuato.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que la relación con las empresas españolas en energías limpias es positiva para Guanajuato.

Señaló que en el Estado existen tres empresas españolas que trabajan en energías limpias y aceptó que el Gobierno Federal deberá de mejorar la Reforma Energética para que lleguen más empresas extranjeras.

"La relación de las empresas españolas con Guanajuato son buenas, tenemos una inversión en San Felipe de Iberdrola, es un parque eólico, acaban de presentar un proyecto nuevo en San Diego de la Unión, además existe otra empresa española que busca un parque solar en más de 300 hectáreas, yo lo veo positivo, Guanajuato está dentro de la franja del mundo que tiene una gran radiación solar, sería un desperdicio no aprovechar esta energía solar, es limpia y gratuita y puede generarse para la ciudadanía, para las empresas y nos hace más competitivos, nuestra historia es positiva con las empresas de energía".

"Sí podría afectarse la inversión con la posible Reforma Energética, tendríamos que analizarla muy bien, les he encargado a los diputados que lo revisen, porque estamos viviendo un momento histórico a nivel global, donde hay una gran tensión China-Estados Unidos, en ese sentido las empresas quieren venir a México".

Expresó que Guanajuato es un estado que puede proveer energías limpias, situación que no la pueden hacer todos los estados. "Muchos porque a pesar de tener sol no tienen el terreno, poseen mucha montaña y nosotros tenemos grandes planicies en el norte del Estado que están desaprovechadas, no son de cultivo, es tierra árida, no se tienen que cortar árboles, tenemos grandes posibilidades de explotar más estas energías y esto nos haría más competitivos, ojalá que la Federación apueste a las energías limpias".

Lamentó que el Gobierno Federal busque realizar una pausa con el gobierno de España, y se dijo respetuoso del trabajo de Relaciones Exteriores de México con el resto de las naciones.

"Las Relaciones Exteriores las maneja el Gobierno Federal, no los estados, seré respetuoso, Guanajuato sí es un paraíso para los inversionistas, tiene una gran necesidad de energías y de otras inversiones, siguen llegando muchas empresas, ven una gran oportunidad aquí, mano de obra, infraestructura, es apetecible Guanajuato", concluyó.

