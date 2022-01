Registra Guanajuato en 2021 más de 14 mil nuevos casos de diabetes tipo 2

Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato, de acuerdo al Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE), reportó a la semana 52 del año pasado, 14 mil 742 nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2 en Guanajuato.

Este tipo de diabetes, representó hasta dicha fecha, la causa número 12 de enfermedad en el Estado.

La Secretaría de Salud explicó que la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos, cuando la dieta, el ejercicio y otros medicamentos no pueden controlar el azúcar en la sangre, o al no poder usar medicamentos se requiere suministrar insulina al paciente.

La insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía, por ello quien padece diabetes su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células.

Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud.

La diabetes tipo 2 puede deberse a una combinación de factores como tener sobrepeso u obesidad, no hacer actividad física y la genética e historia familiar

En general, la diabetes tipo 2 comienza con resistencia a la insulina. Esta es una afección en la que sus células no responden normalmente a la insulina.

LOS SÍNTOMAS Y RECOMENDACIONES

La Secretaría de Salud de Guanajuato hace un llamado a la población a atenderse con oportunidad en su servicio médico, ante la aparición de los síntomas que pueden incluir:

Aumento de la sed y la micción.

Aumento del hambre.

Sensación de cansancio.

Visión borrosa.

Entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos,

Llagas que no cicatrizan.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Puede tomar medidas para ayudar a prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 al bajar de peso si tiene sobrepeso, consumir menos calorías y hacer más actividad física. Si tiene una afección que aumenta su riesgo de diabetes tipo 2, controlar esta afección puede reducir su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

LOS TIPOS DE DIABETES

Para conocer un poco más de esta enfermedad, damos a conocer una breve información sobre los cuatro tipos de diabetes que existen:

Diabetes tipo 1: Suele aparecer con mayor frecuencia en la infancia o la juventud, aunque es posible que se manifieste más tardíamente. Aunque su origen todavía no está muy claro, se sospecha que existe una reacción autoinmune que provoca que las defensas del propio organismo ataquen a las células productoras de insulina del páncreas, lo que da lugar al déficit de esta sustancia. Las personas que la padecen necesitan inyecciones diarias de insulina para controlar sus niveles de glucosa en sangre, sin las que no podrían sobrevivir.

Diabetes tipo 2: Es el tipo más común de diabetes, pues abarca, según datos de la Fundación de la Diabetes, entre el 85% y el 90% del total de los casos. Cuando se sufre diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina, pero no lo hace en la cantidad adecuada o no es capaz de responder a sus efectos, lo que provoca la acumulación de la glucosa en la sangre. Al principio, los pacientes no requieren insulina para sobrevivir, aunque a menudo acaban necesitándola. Suele aparecer en adultos, muchas veces con obesidad o hipertensión, pero cada vez se dan más casos en niños y adolescentes. En ocasiones, tarda años en diagnosticarse porque pueden no existir síntomas que alerten de este problema.

Diabetes gestacional: Durante el embarazo puede ocurrir que los cambios hormonales propios de este estado originen un bloqueo de la función de la insulina. Cuando esto sucede, los niveles de glucosa se pueden incrementar en la sangre de una mujer embarazada. Suele presentarse en una etapa avanzada de la gestación y afecta a alrededor del 5% de las mujeres embarazadas. Aunque normalmente desaparece tras dar a la luz, constituye un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro, tanto para las madres como para sus hijos.

Diabetes tipo LADA: La Fundación para la Diabetes advierte de que en los últimos años se está prestando atención a un tipo de paciente con diabetes tipo 2, pero que, al mismo tiempo, presenta los anticuerpos positivos característicos del tipo 1. Probablemente, este tipo de diabéticos acabe necesitando tratamiento con insulina.

