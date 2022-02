Reforma Energética podría convertir a la CFE en un monopolio: CANACINTRA

El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación en México (CANACINTRA), Enoch Castellanos, declaró qué el sector empresarial sigue rechazando la reforma energética que pretende el Gobierno Federal.

Explicó que confían en que los diputados de oposición, tanto en la Cámara de Diputados Federal, como en la del Senado, rechacen la propuesta de la Cuarta Transformación, misma que busca otorgar mayores beneficios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para prácticamente convertirla en monopolio.

"Estamos participando en los parlamentos abiertos y buscando las coincidencias, creo que las hay, pero también existen posiciones encontradas y dogmatizadas, al final el parlamento concluirá y nos iremos a la esencia de dictaminar con los diputados federales esta iniciativa", comentó el dirigente nacional de CANACINTRA.

"Lo que nosotros tenemos valorado es que la iniciativa no puede ser en esos términos no hay los números ni las coincidencias, y tampoco la viabilidad de esta contra Reforma Energética en la forma en cómo se presentó, no creemos que pase la aduana de las dos cámaras, tanto de diputados federales como de senadores".

"Creemos que sí se harán modificaciones, es justo hacerlas, además tenemos que fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, pero sin otorgarle un monopolio que sería en detrimento de los consumidores mexicanos".

Sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, lamentó que generará un alza de precios en prácticamente todos los productos en México y exigió al Gobierno Federal tomar cartas en el asunto para que no tenga el país otra inflación elevada, pues al final del día los más afectados son la población de menos recursos.

"Rusia nos va a traer turbulencias en los mercados financieros turbulencias en la bolsa, habrá más inflación, se incrementarán los precios de energéticos, ya estamos viendo el salto qué va a dar el barril del petróleo en su precio, será una situación que vendrá a complicar un poquito más la reactivación económica en México".

"Van a subir más los precios de los productos en México y los servicios, va a existir más inflación y a los consumidores les va a costar más el financiamiento en sus tarjetas de crédito o en los créditos que tengan, es un efecto con turbulencias para el ciudadano común", concluyó Enoch Castellanos.

