Recuperaremos el dinero, asegura Fiscalía ante el robo a medallista guanajuatense

"Que triste y que susto!!!??No puede ser que uno confíe al banco algo que con esfuerzo se gana y esta institución CITYBANAMEX tenga a empleados tan delincuentes. Explíquenme como esque los asaltantes sabían que traíamos este dinero con nosotros a saliendo del banco?! Yo la verdad no quería sacar esa cantidad junta por lo mismo los del banco me dieron mala espina desde que llegue a depositar ahí. Pero como tengo mil cosas y entrenamiento por hacer se me hizo fácil sacar eso de junto que necesitaba! Pensé me ahorra más tiempo ?? Espero que se investigue al banco y los que nos quitaron el dinero, para que no sigan robando a tanta gente que llega a depositar o retirar dinero ?????", escribió la medallista.