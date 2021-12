Recortan a Guanajuato mil mdp que se destinarían para combatir la pobreza

"Tenemos un presupuesto recortado, de entrada ya no tenemos los mil millones de pesos que pudimos manejar con el tema del crédito que se tenía contactado, no tenemos ese recurso que pudimos ejecutar este año y el próximo no lo tendremos, y por lo tanto lo que vamos a hacer y lo que ya hemos venido haciendo con los municipios es acercarnos con ellos y establecer que hagamos sinergia", dijo.