Recorrido nocturno en la Feria de Verano de León

No todos respetan el uso de cubrebocas en la Feria de Verano.

León, Gto.- Por ocasión especial, la Feria Estatal de León 2021, no se pudo realizar, el escenario ante la pandemia por covid-19 no permitió el desarrollo de la celebración por el aniversario de la ciudad de León. Una Feria de Verano fue implementada con el objetivo de reactivar la economía. Aunque el estado de Guanajuato, mantiene su semáforo epidemiológico ante la emergencia sanitaria en amarillo, la Feria de Verano tendrá duración de 22 días.

Esta primer noche, viernes 3 de julio de 2021, el recinto ferial, recién nombrado Distrito Mx, mostró instalaciones renovadas, cambios importantes en los accesos y, sobre todo, áreas comerciales con la distancia social que el covid advierte. Pocos visitantes recorrían sus amplios pasillo, que de una u otra manera, son frecuentemente sanitizados.

FERIA DE VERANO

Quienes viajan en oruga, al llegar al paradero Poliforum, se encuentran con un zona completamente marcada. La entrada a la estación del Sistema de Transporte Integrado que se encuentra en el bulevar López Mateos, es la que sale en dirección al bulevar Francisco Villa, la salida es hacía calle Otomíes.

En la estación puedes pedir ayuda a los agentes de Movilidad, responsables de mantener el orden para el transporte oportuno de miles de personas que se registran durante los días de la fiesta.

Antes de llegar a la entrada hay que contar con los pases, los boletos únicamente se venden en tiendas Oxxo. No hay taquillas.

La entrada cambió, ahora se encuentra a un costado izquierdo. El acceso principal fue una de las primeras transformaciones que se notan al llegar al Distrito Mx.

Así se ve el nuevo acceso principal.

Al pasar por el arco de entrada, una nube sanitizante sopla una y otra vez. Cada que entran grandes grupos.

Lo primero que vez al entrar, el carrusel, al fondo a la derecha, grandes y nuevos muros de concreto, con muchas luces.

Detrás del carrusel está el Festival de las Naciones.

El área de negocios establecidos de manera permanente, es un edificio de dos pisos.

También hay una nueva "plaza", ahí se reúnen los mariachis.

Margarita de 63 años, trabaja limpiando los baños cada que hay feria. Ya está protegida contra la covid-19, tiene sus dos vacunas, era requisito por su edad. Esta contenta de regresar después de un año y medio, aunque desconcertada por la época en la que en esta ocasión se realizó.

Los mariachis afinan trompetas, esperaron por más de 18 meses la Feria, un evento en el que son muy requeridos.

Huarachin y Huarachon JR. sí llegaron y se instalaron en la zona de restaurantes fijos.

Frente a los restaurantes, en una amplia isla con carpa, se colocaron mesas y sillas, cada mesa tiene su gel, las mesas son desinfectadas frecuentemente, son de libre uso.

Ante la pandemia, el Distrito Mx se adaptó para recibir una versión adaptada a la emergencia sanitaria. Las adecuación son visibles en las instalaciones no aptas para cumplir la necesitad a la que el covid-19 obliga.

Huarachin y Huarachon, los de siempre, también asistieron a la Feria de Verano, y aunque el primero día, la fila no era tan larga como la que se acostumbra, la sana distancia, dejó la impresión de "mucha gente formada".

El palenque está cerrado, ahí no se exhibe nada, el coronavirus no lo permite. Nadie busca entrar, se informó con tiempo que los conciertos se realizarían en la Velaria, ahora llamado Foro Telcel.

Los niños esperaron 18 meses estudiando en casa, para regresar a una fiesta pública en la ciudad.

La DJRoll es el juego que más gente reúne. No hay la misma afluencia que las ferias habituales.

En los accesos de cada área el aforo de la zona, es presentado en una pantalla, en tiempo real. En caso de presentarse a su máxima capacidad, será desalojado para permitir el flujo constante.

Los pequeños filtros al escenario del "palenque improvisado", genera aglomeraciones. Los que no pudieron acceder a un pase a su artista favorito son capaces de todo.

Los gritones también tienen su espacio, un poco más alejado que en la Feria de 2020.

Los locales al interior del Poliforum están separados, los pasillos se ven vacíos. El temor por el covid, existe entre los leoneses.

Antes de salir del recinto ferial, los panes de feria y de soya te despiden, eso sí es igual que las ediciones feriales de siempre.

La salida principal quedó en el mismo lugar, directo a la estación Poliforum de la oruga, justo por la entrada del paradero adecuado para recibir a los visitantes de la Feria de Verano.

En temporada de feria el horario del transporte público se amplió: de lunes a jueves de las 5:50 am a las 10:40 pm y de viernes a domingo, de las 5:50 am a las 00:00 am.

Este 2021 la Feria de Verano fue distribuida a lo largo y ancho del Distrito Mx. Por todos lados te toman la temperatura y te reparten gel, una y otra vez alguien te invita a usar correctamente tu cubrebocas. La gente no usa chamarras, como en las ferias de enero, el coronavirus movió la agenda de los leoneses y el miedo del contagio entre la población está latente.

