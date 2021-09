Reconoce Guardia Nacional a Fiscalía Estatal por combatir pornografía infantil

Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, por los resultados obtenidos en el combate a la pornografía infantil en México, en el marco del Operativo Salvación del presente año coordinado por la Guardia Nacional.

Lo anterior es textualmente lo que se menciona en el reconocimiento enviado a la Fiscalía de Guanajuato, lo cual contrasta con lo que de forma recurrente ha mencionado en sus "mañaneras" el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que ha pedido la salida del titular de esta dependencia, Carlos Zamarripa Aguirre.

Precisamente, todavía este viernes, en un extracto de su "mañanera", López Obrador señaló: "Hasta en el caso de Guanajuato, por ejemplo, que tenemos más diferencias, porque sostenemos que ya lleva mucho tiempo el fiscal de Guanajuato y que sigue estando Guanajuato en los primeros lugares en homicidios, bueno, aún con esa diferencia porque no han querido cambiar al fiscal. Y no es que nosotros estemos en contra del fiscal, es que no son buenos los resultados".

El reconocimiento para la Fiscalía de Guanajuato. (Foto: Especial)

EL OPERATIVO SALVACIÓN

Sobre el reconocimiento de la Guardia Nacional a la Fiscalía de Guanajuato, cabe mencionar que el 1 de abril de este año inició el Operativo Salvación, en el que la Guardia Nacional, fiscalías y procuradurías del país suman esfuerzos y capacidades para atender el delito de pornografía infantil que se realiza a través de las redes sociales, para fortalecer la investigación ministerial de este delito en coordinación con todas las instancias de procuración de justicia.

Los objetivos del operativo son la detección de redes criminales, la identificación de los agresores sexuales, la detención de los delincuentes y el rescate de víctimas de este delito.

Gracias a la coordinación con las fiscalías y procuradurías, así como la colaboración internacional y las alianzas estratégicas entre los tres órdenes de gobierno, ha sido patente la efectividad lograda en materia de denuncias, detenciones, sentencias condenatorias y rescate de víctimas en todo el país, además de que se ha avanzado en la prevención de la pornografía infantil y la trata de personas, tomando siempre como prioridad la atención a las víctimas.

De ahí la importancia del reconocimiento que la Guardia Nacional hizo llegar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por la atención brindada y los resultados obtenidos sobre este delito.

Cabe hacer notar finalmente que este viernes 24 de septiembre se realizó la segunda reunión convocada por la Guardia Nacional sobre el Operativo Salvación, de manera virtual, para actualizar los avances que se tienen con respecto al combate de la pornografía infantil en México.

La reunión fue encabezada por el general Luis Rodríguez Bucio, comisario general de la Guardia Nacional, acompañado de algunos de sus altos mandos, y en la que participaron los fiscales y procuradores de las 32 entidades federativas.

JP