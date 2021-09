"Recibí una Policía infiltrada por la delincuencia": Elvira Paniagua

Celaya.- La presidenta municipal en Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, reconoció que al inicio de su administración recibió una Policía infiltrada por la delincuencia. Dijo además que fue una buena decisión nombrar a Miguel Ángel Simental en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y advirtió a su sucesor: sería un error no dejarlo ni darle continuidad al plan de seguridad que tiene el ex comisario de la Policía Federal.

La Alcaldesa reconoció que a su llegada poco a poco se dio cuenta que al interior de la Policía Municipal había elementos de la delincuencia que se habían infiltrado en la corporación de seguridad.

"Lamentablemente sabemos que sí, y eso nos llevó a hacer una estrategia de intervención al interior que seguimos trabajando y reforzando, por eso el cambio de perfiles. Sí, eso está planteado como tal e incrementamos la corporación con movimientos pese a este problema y aun así no quise cambiar las metas para esa área".

Aunque hace 3 años durante su campaña por la Presidencia Municipal dijo en reiteradas ocasiones que era necesario cambiar al entonces secretario de Seguridad, Juan José González, la Alcaldesa ahora justificó el haberse demorado un año en hacer el cambio porque eran momentos diferentes, en donde los problemas de inseguridad se detonaron precisamente durante el primer año.

"Fue un tiempo de momentos distintos, se queda el anterior secretario todavía un año en 2019 y es cuando detonaron muchas cosas. Detonaron eventos estatales y detenciones importantes por parte del Gobierno del Estado y Federal que fue una consecuencia que empezamos a vivir en nuestro municipio como robo de vehículos, extorsiones y otras situaciones que no merecemos"

"No hice el cambio inmediatamente primero porque íbamos llegando a la administración. El primer año fue el más complejo y creo que después fue una buena decisión. Se ve un momento diferente con este cambio y un error sería no fortalecer lo que ya se viene haciendo. Incluso a principios del 2020 tuvimos muchas bajas porque empezó a pesar lo que estábamos haciendo en materia de seguridad", dijo en relación a la ejecución de varios de los elementos de seguridad que llegaron con el nuevo secretario.

A pesar de haber demorado un año en cambiar al secretario de Seguridad, pese a los malos resultados de Juan José González al frente de la misma desde el gobierno de Ramón Lemus Muñoz Ledo, Elvira Paniagua dijo estar satisfecha con el nombramiento que hizo de Miguel Ángel Simental para hacerse cargo de la seguridad en Celaya.

"Claro que sí, lo digo a quien me lo pregunte, por supuesto que sí. A principios del 2019 se incorpora el secretario con un pequeño equipo y en 2020 empezamos conformar un equipo más robusto e invitar a un número importante de policías federales. Incluso el propio Simental pidió licencia porque es parte del Gobierno Federal junto con el comandante Chabolla y se crea una policía con perfiles interesantes que no cualquier municipio tiene, con gente muy especializada en las fuerzas federales y con los cambios a nivel federal hay quien quiere seguir en la Guardia Nacional y hay quienes no".

Sobre la continuidad de Miguel Ángel Simental al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Alcaldesa consideró que sí es importante que permanezca y se le dé continuidad al plan de trabajo que tiene, aunque también aceptó que esa decisión ya le corresponde al próximo presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, aunque también aceptó que Simental tiene invitaciones a participar en varios municipios en el Estado.

"Ya será decisión del nuevo alcalde, está a poco tiempo de definirlo en su totalidad. Son decisiones de él. Lo que sí sé es que lo han invitado de otros municipios muy importantes, sé que reconocen su trabajo en otros lugares y de ello se basan las invitaciones que ha recibido. Con nosotros tiene el compromiso de trabajar hasta el último día de mi gobierno e insisto que lo demás dependerá del nuevo alcalde y de las decisiones que tome y quién se quede de la actual administración, eso será responsabilidad del nuevo alcalde".

En relación a otros compromisos en materia de seguridad pública para el municipio, aceptó que no alcanzará a cumplir la meta de dejar mil elementos de policía, debido a los problemas que se agravaron con la pandemia del coronavirus para reclutar a personas que quieran ser policías, pero no sólo eso, sino que también puedan pasar las pruebas para llegar a serlo.

