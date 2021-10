Ratifica Alejandra Gutiérrez a Mario Bravo en Seguridad

El actual secretario de Seguridad del Mario Bravo Arrona fue ratificado en el cargo, para la próxima administración de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos 2021-2024.

"Quien estará en la cabeza será Mario Bravo Arrona, le agradezco que aceptó la posición, lo invito por que lo conozco desde 1999, conozco su carrera, se como empezó, y que ha hecho durante muchos años, le tengo la confianza para que sea el responsable del proyecto, es un hombre honesto y ha hecho lo posible para mejorar los indicadores del municipio".

"Desde que entró han bajado los indicadores en delito del fuero común, hablamos con números en la mesa, los delitos del municipios en los últimos nueve meses han venido a la baja, no es una tarea sencilla, confío en ellos, no están solos, son un equipo, de nada servirá la estrategia del delito si las áreas no lo ejecutan, y quien no quiera trabajar en equipo y abonar a las metas, nop tiene nada que hacer en la administración".

La alcaldesa Ale Gutiérrez señaló que todo el gabinete esta a prueba y exigió cero tolerancia contra la delincuencia.

"Todo el gabinete está a prueba, hay tareas pendientes, hay muchas responsabilidades por hacer, no me temblará la mano para aplicar la cero tolerancia, el que la hace la paga, es adentro y afuera, quienes pidan mordida serán sancionados y también quien da la mordida, siempre he dicho que no quiero ni acosadores, ni baquetones, ni tranzas, esto también es cero tolerancia".

"Le estamos apostando a la Cero Tolerancia, no queremos dejar pasar los delitos, la impunidad, esto llama a las personas a cometer más delitos o infringir reglamentos, no es una tarea de un día a otro, es compleja pero estamos poniéndonos la camiseta y vamos a morir en la raya, la gente nos pide que nos comprometamos en seguridad,

"No le vamos a sacar la vuelta a la inseguridad, voy a agarrar el toro por los cuernos y vamos a hacer lo que este en mis manos para cambiar el entorno de León, el llamado es que la sociedad se sume y asumamos que la seguridad es tarea de los tres órdenes de gobierno".

Añadió que el delito que más está en incremento fue el homicidio doloso y se trabajará con el estado y la federación, "no nos vamos a cruzar de brazos, asumiré la responsabilidad que me toque".

Reiteró que para elegir al titular de la Secretaría de Seguridad, entrevistó a varios perfiles de la ciudad, del estado y de otros estados, "al final de cuentas estoy apostándole a la figura de Mario Bravo por que conoce la operatividad, viene de ser policía, tiene dos años y tres meses y hemos visto con números que el delito común ha bajado, son datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, hay decisiones que no son populares, pero mi responsabilidad no es ser popular, sino tomar la mejor decisión y estoy convencida es que continue Mario".

Estoy convencida que con este equipo y con esta nueva alineación vamos a tener mejores resultados y con un marco legal, hoy tendrán muchas condiciones para mejorar el trabajo, los resultados no se dan en seis meses o en un año, trabajaremos con la sociedad".

El gabinete de seguridad fue presentado este jueves, en el cual destacó la creación de la figura del Comisionado de Seguridad, el cual se encargará de la parte administrativa, legal y de derechos humanos de las corporaciones.

En la parte operativa y la subsecretaría estará María Luisa Saucedo López como subsecretaría de Seguridad Pública.

A su cargo estarán Juan Martín Pedroza Gutiérrez como director de Protección Civil, Víctor Aguirre Zúñiga en la dirección General del Sistema de Cómputo, Comando, Comunicación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

Héctor Edgardo Quilantán de la Rosa será el director de la Academia Metropolitana de León, y Jorge Guillén Rico como director de la Policía Municipal de León.

En la otra área, como Comisionado de Seguridad estará Víctor Aguirre Armenta y lo acompaña María del Rosario Rodríguez Flores en la dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, así como José Moisés Herrera Saldaña en la dirección de Prevención del Delito.