Rata, ardilla, escamoles y otras comidas exóticas de Guanajuato

Guanajuato-. ¿Amante de los nuevos sabores? Si te gusta explorar degustando el paladar, hay una lista de platillos exóticos que solo en Guanajuato puedes comer. Sazones extraños que al principio sorprenden a los comensales, pero que según las personas que los han probado es un exquisito placer. Rata asada, ardilla, escamoles y ancas de rana, son las cuatro comidas exóticas que encontrarás en diferentes municipios del estado. El lugar ideal para experimentar este sazón es el Encuentro de Cocineras (os) Tradicionales que cada año se hace en Guanajuato, y que en octubre del 2021 cumplió su 9na edición. La Silla Rota llevará de la mano a tu paladar para que vayas haciendo planes y visites estos municipios específicos en busca de sabores únicos.

RATA ASADA

La rata asada se come normalmente en el municipio de San Felipe. Con solo escuchar el nombre de rata, muchas personas se sorprenden y se rehúsan a comerla. Pero se trata de las ratas de campo no de alcantarilla, a diferencia de estas, las de campo tienen bastantes proteínas y propiedades curativas por el hecho de ser silvestres, pues se alimentan de hierbas del campo, nopal y maguey, según una entrevista de El Souvenir con la cocinera tradicional María García, quien ha ganado varios premios en ferias y eventos gastronómicos. La rata asada se puede comer en cualquier adobo o salsa, después de asarse. A la hora de presentarla se come completa como si se tratara de un pollo rostizado. Para acompañarla puedes agregar cebolla morada, cilantro y papitas cocidas. Quienes han probado la rata de campo aseguran que tiene un sabor parecido al pollo.

ARDILLA

¿Has pensado en comer una ardilla? Este animalito se ha vuelto un atractivo culinario de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia. El roedor que se alimenta de semillas, frutos secos y vegetales es un platillo extravagante que tienes que probar si visitas este municipio. La ardilla se puede comer en salsa chipotle luego de asarse, y se puede decorar con hierbas al gusto. En el 2017, durante la IV Muestra Culinaria Hñähñu Otomí en El Llanito, en Dolores Hidalgo, 18 grupos de cocineras prepararon los platillos típicos del municipio, entre ellos la ardilla. Además de vitualla (que es similar a un pozole con garbanzos), tortitas de capón de dedo, nopales en salsa roja, gorditas de avena con espinaca, tortitas de acelga rellenas de queso, gorditas de trigo con piloncillo, mole con pollo, arroz, frijoles, gorditas y pastel de zanahoria.

ESCAMOLES

Los huevos de hormiga, también llamados escamoles es un platillo ancestral, los antepasados indígenas del municipio de San Felipe experimentaron cocinando este deliciosa comida, que por cierto es costosa, pues un taco de escamoles cuesta hasta 70 pesos y un kilo de huevos de hormiga, sin cocinar vale de 800 a mil 300 pesos según la temporada, explicó a la revista Kokò la cocinera Lizabet Claudio. Su aspecto es granulado, se ven como si fueran frijoles peruanos muy pequeños. Una forma de presentarlos en el platillo, es encima de nopales pelados. Extraer los escamoles es difícil, las personas deben hacer una excavación con el riesgo de ser picados. Debido a su éxito los nidos han sido sobre explotados y ahora se consiguen en los mejores restaurantes de Ciudad de México.

ANCAS DE RANA

En Yuriria, Guanajuato la gente está acostumbrada a degustar ancas de rana, que son las caderas y piernas de este animalito. Empanizadas, asadas, y sazonadas en cualquier salsita, las ancas tienen la consistencia y el aspecto de una milanesa de pollo, su textura es suave y delgada. Si vistas este municipio pide las ancas y aventúrate a degustarlas con una cerveza artesanal, tequila, mezcal, destilado o un pulquito.

KD