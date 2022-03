Rafa Márquez compara a Nacho González con este crack del Barcelona

El ex defensa del Barcelona comentó que Nacho González jugaba como Puyol. (Foto: Especial)

León.- El ex futbolista mexicano, que jugó en el León y reconocido internacionalmente por haber sido parte de Barcelona, expresó su admiración por Nacho González, quien fuera su compañero en la defensa con los esmeraldas.

En entrevista con el periodista deportivo, Antonio de Valdés, el ex defensa zamorano habló sobre diversos lapsos de su carrera.

Entre ellos destacó cuando Jesús Martínez lo invitó al equipo León para formar parte de su nuevo proyecto, cuando recientemente el equipo había ascendido a primera división.

Ahí sostuvo que haber venido procedente del Barcelona, y después del New York Red Bulls, en 2012, fue como un baño de humildad haber llegado al León.

"De haber venido del Barcelona, de Estados Unidos a León, fue como un baño de humildad también, como de volver a empezar, y me costó el primero campeonato, no calificamos", dijo el zamorano.

"Pero ya el segundo era de la base que traía Gustavo Matosas, de la Primera A, a lo que ascendió", expresó.

Narró cómo es que llegó al equipo de la ciudad zapatera de Guanajuato, para volver a empezar.

"Tengo una gran amistad con Jesús Martínez y me ofreció poder volver a México con el León. Era un proyecto nuevo, León tenía una temporada ascendido con Gustavo Matosas, y la verdad es que fue una gran experiencia", dijo.

"Quizás en tema de infraestructura, el León no estaba preparado todavía. Me acuerdo que nos cambiábamos en sillas de plástico, no teníamos un vestidor, había sólo dos regaderas donde entrenábamos", dijo.

Entre sus ex compañeros, recordó, en ese momento se encontraban el "Gullit" Peña, "El Gallo" Vázquez y Nacho González, con quien dijo se sentía cómodo al jugar, y de paso, lo comparó con su compañero en el Barcelona, Carles Puyol.

"Donde yo me sentía cómodo fue con Nacho González. Con Nacho me entendí muy bien, con un perfil como el de Puyol, pero en distintos niveles. Pero hicimos una gran amistad, hasta la fecha somos muy buenos amigos", comentó Márquez.

"Después llegó Boselli e hizo que subiera mucho el nivel del equipo, entonces, fueron tres torneos los que jugué con León, fuimos bicampeones, y fue algo que a mí me devolvió disfrutar en el futbol", sostuvo.

JJ/CM