Radiografía del feminicidio de Ana Daniela, un año después

Guanajuato-. A un año del feminicidio de Ana Daniela Vega su asesino no ha sido sentenciado, afirman colectivos feministas. Fue el 30 de noviembre del 2019 cuando la estudiante de Biología Experimental fue estrangulada por Jonathan Noé, su exnovio.

El hermano de Daniela cuenta que para él es imposible tener una entrevista telefónica, pues el dolor sigue latente.

"Muchas gracias por mantener vivo su caso (...) Aún siento mucho dolor para hablar de eso de manera tan pública", relata Agustín.

Hoy hace un año que Dani ya no esta aquí, pero nunca se ha ido del todo, esta en cada historia que contamos y en las... Publicado por Colectiva Brujas del Rincón en Lunes, 30 de noviembre de 2020

Prefirió no hablar de la situación legal del feminicida, para no intervenir en la investigación. Aunque, de acuerdo con el Colectivo Brujas del Rincón Jonathan no ha recibido sentencia.

"Hoy hace un año Daniela fue encontrada sin vida. Hoy hace un año que su feminicida no recibe condena. Y aunque eso pase, no la traerá de vuelta. Daniela, te nombramos y te extrañamos".

Este gesto de sororidad se convirtió en la fuerza para la familia de Ana Daniela, ayer, a unas horas de la publicación del colectivo, su hermano Agustín hizo un emotivo comentario:

"Muchas gracias por mantener viva a mi hermana en sus corazones y sobre todo por luchar con nosotros. Su fuerza se convirtió en nuestra fuerza. Ni mi familia ni yo tenemos palabras para agradecerles tanto".

Te puede interesar Ana Daniela Vega conoció a su presunto asesino en Tinder

La muerte de Daniela estremeció al estado, y despertó la furia de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato, pues ella estudiaba ahí. Sus compañeros y amigas salieron a las calles para pedir justicia, luego de que el último día de noviembre sus padres la encontraran muerta en el cuarto que rentaba en la capital, sobre el callejón La Linterna, en la colonia Noria Alta.

Detienen al presunto asesino de #AnaDanielaVega, estudiante de la @UdeGuanajuato. Todo indica que se trata de su ex pareja pic.twitter.com/VMhsEqisXP — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 5, 2019

Dani, como la llamaban sus amigos, era originaria de Irapuato. Estaba desaparecida desde el viernes 29 de noviembre del 2019. Ese día, dos de sus amigas la dejaron en su casa, cerca de las 9 de la noche. Ella habló por teléfono con su mamá hasta la madrugada, sin embargo, al día siguiente no viajó a Irapuato para ir trabajar, como lo hacía los fines de semana, desde ahí su búsqueda comenzaba.

"En la mañana de hoy 30 de noviembre tendría que haber llegado su trabajo pero nunca lo hizo. Los que la conocemos sabemos muy bien que ella no tendría por qué faltar a su trabajo y menos desaparecer de esta manera. Les pido a todos mis contactos que compartan este post así como facilitarnos cualquier información que nos pueda ayudar a encontrarla", publicó el hermano de Ana Daniela en redes sociales.

Te puede interesar Este es el rostro del asesino de Ana Daniela

Al día siguiente de su desaparición sus padres decidieron ir a la habitación que rentaba, ahí la encontraron muerta. En el gráfico que compartió la Fiscalía de Guanajuato se ve que ella estaba junto a la base de la cama y fue encontrada en esa posición sin vida, su cabeza estaba sujetada a la base de su cama con una soga al cuello.

Su asesino fue a visitarla esa noche, extraoficialmente se dice que fue a recoger las cosas que tenía en su casa, pues Daniela había terminado la relación. Una de las razones principales es que se enteró que Jonathan era casado y tenía una hija, vivía en León con su familia y eventualmente la visitaba en Guanajuato bajo el pretexto de ir a hacer trabajos de "arquitectura". Además, su propia esposa confesó ante las autoridades que el hombre de 29 años era adicto al cristal.

Los vídeos, entrevistas y huellas llevaron a la Policía hasta el asesino. Las cámaras de una tienda de abarrotes captaron el momento justo en que Jonathan salió de la casa de Daniela. Él llegó a su domicilio la madrugada del sábado en una camioneta Tornado gris, horas después se le vio salir, exactamente a las 2:14 de la madrugada. Arrancó y se fue, nadie sabía que adentro de la habitación estaba Daniela sin vida.

El 5 de diciembre Jonathan fue capturado en un domicilio de la colonia Héroes de León, en León. Las maletas de Daniela fueron la clave para saber que él era el asesino, coincidía con los "objetos personales" que el fiscal Carlos Zamarripa señaló que cargaba el imputado al salir de la casa de su víctima.

Desde entonces el Colectivo Brujas del Rincón afirma que el asesino no ha sido sentenciado. A un año de su partida, Daniela sigue en el recuerdo de los guanajuatenses, entre ellos una de sus amigas de la infancia quien escribió la última conversación que tuvieron un día antes de su crimen.

"Me pidió que le apartara una Barbie que ella quería (se la iba a regalar) le comenté que el sábado podía verla para entregársela y su último mensaje fue exactamente así: "I love you".

IO