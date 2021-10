¿Quieres adoptar una mascota? Te decimos dónde y cómo hacerlo

Si llevas tiempo buscando una mascota, no puedes perderte la oportunidad de adoptar. El Consejo Consultivo de Protección de los Animales abrirá sus puertas para que adquieras un perro o gato.

Este fin de semana arrancó la campaña ‘Adopta una mascota, No compres’, con la que los ciudadanos pueden asistir al Centro de Control Y Bienestar Animal (CCBA) y encontrar más de cien mascotas que están disponibles para tener una nueva familia.

El director general de salud municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel señaló que la campaña ‘Adopta una Mascota, No Compres’, que se llevará a cabo del sábado 21 hasta el domingo 29 de diciembre, no solo permite a la población llevarse un nuevo amigo a casa, si no generar conciencia sobre el abandono animal:

“El objetivo de esta campaña es sensibilizar a nuestra gente sobre la importancia de la adopción. Sabemos que en esta temporada hay muchas mascotas, sobre todo cachorros, que son motivo de regalo por festejos de Navidad y Reyes Magos y; luego empiezan a crecer y después la familia los deja abandonados en la calle”.

Juan Martín resaltó que aquellas personas que desean adoptar una mascota deben hacerlo con responsabilidad:

“El objetivo va enfocado a eso, a lograr que los ciudadanos estén conscientes de lo importante que es un mascota, que es un ser vivo que siente, que es un ser vivo que merece y que requiere de todo nuestro cuidado y atención. Lo que queremos es incentivar la adopción responsable”, destacó el director de salud municipal.

Hay perros y gatos de todas las edades, de todos los tamaños, pero todos tienen algo en común: desean un hogar y una familia para compartir su amor.

El CCBA estará abierto los días sábados, con horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, para recibir a la ciudadanía que decida adoptar responsablemente alguna mascota (ya sea un perro o un gato, ya esterilizado), sin ningún costo.

Los requisitos son sencillos. Únicamente se requiere que los padres de familia, adoptantes de la mascota, presenten una copia de su identificación oficial y copia de su comprobante de domicilio. Se recomienda también acudir ya preparados con una correa en caso de adoptar un(a) perro(a) y, una jaula en caso de adoptar un(a) gato(a).

¿Cuándo y dónde son los adoptones?

SABADO 21 Y 28 DICIEMBRE INSTALACIONES DEL CCBA 10am-3pm

DOMINGO 22 Y 27 DICIEMBRE PARQUE PANORAMA 9am-5pm

LUNES 23 DICIEMBRE PLAZA GALERIAS LAS TORRES 10am-5pm

JUEVES 26 DICIEMBRE PARQUE HIDALGO 10 am a 3 pm

DOMINGO 29 DICIEMBRE PARQUE EXPLORA 10 am a 5 pm









