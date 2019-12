¿Quiénes son los líderes del movimiento estudiantil de la UG?

Se llama Eduardo Martín Piedra. Le dicen Piedra. Es originario de Zacatecas y estudia Ciencias Políticas. Es el líder del movimiento de los jóvenes de la Universidad de Guanajuato.

Piedra es el principal operador de la marcha. No aparece públicamente como líder, pero él está detrás, según comentan varios jóvenes entrevistados. Piedra asiste a las marchas, pero se queda atrás. Trata de guardar un perfil bajo, pero es el que da las órdenes. Piedra decide lo que se debe hacer. De cuando en cuando, da un mensaje. Pero se repliega. Por estrategia, Lalo Piedra no quiere aparecer como el líder estudiantil.

Manifestación en Guanajuato capital

La intención es mostrar un liderazgo colectivo.

"Aquí nadie manda", dicen los muchachos. "Las decisiones se toman entre todos". "Es un liderazgo horizontal, no vertical". "Aquí no hay líderes", dicen los estudiantes, como dicen en los movimientos sociales. Pero no es así. En realidad hay un grupo de jóvenes de Ciencia Política y Administración Pública que están detrás de las marchas. Ellos mandaron hacer el logotipo de un panal y una colmena, y ellos distorsionaron la frase: "La verdad os hará sudar". Ellos mandaron hacer playeras negras y crearon las pancartas en contra del rector Luis Felipe Guerrero Agripino. Ellos son los que toman las decisiones.

Eduardo Piedra y Ximena Moreno en su fiesta de graduación hace algunos días

Son varios jóvenes de Ciencias Políticas. Entre ellos está Ximena Moreno, alumna de la UG y asesora del partido Morena en el Congreso del Estado. Ximena Moreno es una de las principales operadoras de la manifestación y trabaja con los diputados de Morena. De hecho en su perfil de Facebook, ella hizo un llamado a hacer el paro en la Universidad de Guanajuato. "El alumnado de esta alma máter nos comunicamos en un llamado a Huelga Estudiantil en contra de la postura de pasividad por parte de los altos mandos no solo universitarios, sino también municipales y estatales", dice el llamado en el Facebook de Ximena Moreno. La asesora de Morena tiene una fotografía de la manifestación en la portada de su Facebook.

Ximena Moreno asesora del partido Morena en el Congreso del Estado





Publicación en Facebook del llamado a Huelga Estudiantil

Otra de las lideresas del movimiento es la alumna María Espinoza "Marichuy". Ella es estudiante de Ciencia Política y es originaria de Acámbaro. Ella también participa en las decisiones del movimiento y tiene funciones de vocería.

María Espinoza una de las lideresas del movimiento

El grupo de Ciencia Política viene desde la toma de la Universidad a propósito de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ellos participaron en el movimiento de Ayotizinapa en el 2014. Desde entonces se reúnen y trabajan en el adoctrinamiento de los compañeros para hacer paros y tomas. Los jóvenes no están solos. Tienen el apoyo y asesoría de varios profesores de Ciencia Política, quienes los han invitado a leer textos y a estudiar movimientos estudiantiles como el Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM en 1987 (donde los líderes eran Carlos Imaz, Imanol Ordorica, Fernando Belaunzarán), o la toma de la UNAM de 1999 (donde era líder Alejandro Echavarría "El Mosh").

Los estudiantes estaban esperando este momento. Tienen la organización y la logística. Saben lo que tienen que hacer en cada momento. Los estudiantes de Universidad de Guanajuato crearon un Comité de Huelga, y nombraron a dos delegados por cada división. De tal forma que hay 2 delegados de cada escuela en el Comité. Y entonces hay dos líderes por facultad. Ellos hacen sus juntas de delegados para bajar las instrucciones.

Las órdenes son muy precisas, según se puede escuchar en sus juntas en la vía pública: "No hablen con la prensa". "No platiquen nada sobre los líderes". "No digan quiénes son los delegados". "No dejen entrar a infiltrados". "Vamos a demostrarle a Agripino que no le tenemos miedo". "Se trata de hacer presión". "No vamos a aceptar ningún trato". "Estamos en contra de las autoridades". "Es una toma pacífica". "No podemos dividirnos". "Nombren voceros en cada división y no digan sus nombres". "Fuera de la división, todos somos anónimos". "Si les preguntan, digan: no tenemos líderes".

Toda la escuela de los movimientos estudiantiles de la Ciudad de México.