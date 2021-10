¿Quién es Misael? Lo encontraron en SEMEFO tras 7 meses desaparecido

Irapuato-. Se llama Misael Ortiz Silva, le gustaban los corridos, la música banda y usaba gorras y lentes en sus fotos, así lo dejan ver sus redes sociales. El joven chico originario de Irapuato es de tez morena y delgado. Su familia le lloró este mes, su cuerpo fue encontrado en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) tras 7 meses de estar desaparecido.

¿Quién es él? Misael despareció el pasado 22 de marzo en el municipio mencionado, desde entonces su familia se dedicó a buscarlo a través del apoyo del colectivo ‘A Tu Encuentro’. Ahí publicaron sus señas particulares para dar con su paradero. Fueron 7 largos meses de búsqueda.

El día que lo vieron por última vez tenía una camisa de vestir blanca, un pantalón de mezclilla y unos tenis negros. Además de un tatuaje que lo identificaba, que decía “JIM MISAEL” con letra manuscrita. El pasado 6 de octubre aún lo buscaban, pero el 23 de este mes una noticia terrible acabó con las esperanzas de su familia. De acuerdo con medios locales, el director general de ‘Sembrando Comunidad’ José Gutiérrez informó que el cuerpo de Misael estuvo 7 meses en SEMEFO. Fue este fin de semana cuando dieron la triste noticia a sus parientes.

Pero ¿cuándo localizaron a Misael sin vida? Su cuerpo fue encontrado días después de su desaparición, el 22 de marzo. Desde entonces su cuerpo estaba resguardado en SEMEFO.

“Acompañamos al dolor de la familia Ortiz Silva, por la localización sin vida de Misael Ortiz Silva… que su luz brille por siempre en el corazón de sus familiares y seres queridos”, escribieron en el colectivo ‘A Tu Encuentro’.

La noticia de su hallazgo se compartió en redes sociales. Desde el colectivo ‘A Tu Encuentro’ dieron el pésame a la familia de Misael.

De acuerdo con la reportera Laura Villafaña son siete personas desaparecidas las que se han localizado sin vida en SEMEFO de un total de 30 desaparecidos que forman parte del colectivo ‘A Tu Encuentro’. Esta es una estimación de su representante José Gutiérrez.

En el perfil de Misael no hay mucha actividad. Lo que si se ve son las imágenes de hombres armados con frases inspiracionales. “Esta vida me gustó, me aguanto y nimodo” dice una las fotos que compartió. Su gusto por los corridos denotaba que era un persona con seguridad “A mí lo que la gente ladre no me importa, mientras yo viva feliz lo demás me vale madre”.

Misael decía que la vida es un “juego” y “el que no arriesga no gana”.





IO