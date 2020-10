¿Quién es el regidor que dejó Morena por el PAN y por qué lo hizo?

Irapuato-. Su nombre es Juan Francisco Herrera Murillo, formaba parte del Ayuntamiento como regidor de Morena. Su origen político era priísta, pero en 2018 tomó la coordinación del partido del presidente López Obrador en Irapuato.



Ayer, renunció a Morena y confirmó que se uniría a las filas de Acción Nacional. En una rueda de prensa con el dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN José Luis Acosta dijo estar "decepcionado" del partido. Aunque mantiene un perfil bajo en la política resaltó que le "consta" que en el partido guinda "son puros dichos". "No mentir, no robar, no traicionar al pueblo son puros dichos y me consta", afirmó Francisco Herrera.

"Definitivamente el partido Morena incumple... No mentir, no robar, no traicionar al pueblo son puros dichos y me consta; no saben la impotencia que sentía llevar las necesidades de los irapuatenses a instancias federales para su atención y lo único que recibía eran sellos de recibido; jamás una respuesta u atención por su deber al pueblo", denunció.

Señaló que nunca hubo un acompañamiento de Morena con él, como regidor. También resaltó el pleito interno que ha llevado al ring a Ernesto Prieto y Alma Alcaraz. Asegurando que lo importante es ver las necesidades de la gente y no los cargos a ocupar.

"Se les olvida que si ocupan un cargo público es gracias a los ciudadanos que confiaron en ellos y que hoy los traicionan y les dan la espalda... les comunico que a partir del día de hoy he tomado la decisión de integrarme a la fracción del Partido Acción Nacional en Irapuato".

En su carta, dijo también que está en el proceso para ser militante del PAN. "Quítate la venda de los ojos y no permitamos que muera la democracia", leyó el regidor.

El líder panista en Irapuato le dio la bienvenida y reconoció la "decepción" por la forma de gobernar del Gobierno Federal.

Sentado, con cubrebocas y una chamarra deportiva el regidor Francisco Herrera le dijo adiós a Morena, el partido que lo arropó desde el 2018. En medios locales circularon los trabajos pendientes que tenía que resolver el regidor, como solicitudes de apoyos sociales y económicos que ahora estarán en pausa. Cerca de 7 mil solicitudes se entregaron al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y que aún no tienen respuesta.

Con la llegada de Francisco Herrera al Ayuntamiento suman ya 7 regidores en Irapuato.

DULCE MARÍA ASTRID GALLARDO TAMBIÉN SE SUMA AL PAN

En menos de una semana Acción Nacional sumó a dos regidores más: Dulce María Astrid Gallardo y Francisco Herrera. La regidora formaba parte de la esfera política de manera independiente, mientras que Herrera era morenista.

Dulce María dijo que con este cambio se fortalece el ejercicio democrático y se promueve la participación ciudadana

WENDY MARTÍNEZ, DEL PAN A MOVIMIENTO CIUDADANO

Este viernes la regidora de Uriangato Wendy Martínez anunció su cambio de partido político. Se fue del PAN para sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano, que ahora representará en el Ayuntamiento.

Una de las razones para abandonar Acción Nacional fue la falta de "coincidencias" en el equipo.

"Llegamos a un momento en el que ya no coincidimos, las razones, pues, las mismas que nos unieron fueron las que nos dividieron... considero que en el momento en el que nos ponemos en el Ayuntamiento tenemos que quitarnos el color, tenemos que vestirnos todos de Uriangato, eso fue lo que nos dividió".

Los cambios en los últimos días han dejado boquiabiertos a muchos. Del PAN a Morena, de Morena al PAN, del PAN a Movimiento Ciudadano. En vísperas de las Elecciones del 2021 las cartas cambian y los personajes políticos también.