¿Quién es 'El Charrito', artista callejero que falleció en Guanajuato?

Guanajuato-. Su nombre es Luis Navarro Beltrán, es un señor de estatura baja, cabello y bigotes blancos, que usa traje de charro y sombrero. Siempre carga con su guitarra acústica. Le dicen ´El Charrito´. El artista urbano se convirtió en un personaje emblemático de las calles de Guanajuato, este miércoles falleció.

De ´Once Upon a Time in Mexico´ al videoclip de Caminos Antiguos de Kinto Sol, así fue la participación de ´El Charrito´ en el mundo artístico. Su guitarra hizo que los directores de cine y los raperos lo voltearan a ver. En la película ´Erase una vez en México´ -que fue grababa en Guanajuato, San Miguel de Allende y San Felipe- el músico apareció en un fragmento en el que Antonio Banderas le cambió su guitarra por una nueva. Mientras que en los últimos minutos del video de Kinto Sol, aparece ´El Charrito´ cantando delante del Teatro Juárez.

Para la gente de Guanajuato era común ver a Don Luis por las calles, tocando su instrumento solo como él lo sabía hacer. Cantando desde ´Esclavo y amo´ de Javier Solís, hasta ´Amor Chiquito´ de Fernando Trujillo. Además de baladas, norteñas y canciones regionales que su estilo y su sombrero le permitían. Así se ganó la vida ´El Charrito´, con las monedas que los turistas y ciudadanos le regalaban.

Don Luis endulzó momentos especiales como cumpleaños, entregas de anillos de compromiso o citas de novios. A veces solo se paraba a cantar afuera de los restaurantes y con su música alegraba a los comensales.

En el 2011 su voz quedó grabada en YouTube, una de sus seguidoras colgó su video en la red. Ahí ´El Charrito´ canta ´Esclavo y Amo´, la chica lo describe como un cantante "callejero, folklórico y muy raza", le prometió subir su vídeo, incluso Don Luis le dio un teléfono "a ver si alguien "me ve en Europa", dijo.

Este miércoles se informó en redes sociales sobre la muerte de ´El Charrito´. Una enfermedad le arrebató un artista a Guanajuato. Su guitarra está callada, ya no hay música en el Jardín de la Unión o en la Plaza San Roque de la capital. Ayer su cuerpo fue velado en la colonia San Juanito.

*NOTA: También se compartió una cuenta bancaria para apoyar a la familia con los gastos funerarios, y un número de teléfono.

