¿Quién es Bruno Fajardo, socio de Sheffield y delegado de Profeco en Veracruz?

León-. Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez, socio y dueño del hotel "La casa de las sirenas" en Tlacotalpan, trabajó como Director de Fiscalización en el trienio de Ricardo Sheffield como alcalde de León. Actualmente es delegado de la Profeco en Veracruz y es señalado en la portada del Periódico Reforma, como uno de los delegados con los que Sheffield hizo negocios.

Bruno Fajardo

El delegado de la Profeco en Veracruz se asoció con Ricardo Sheffield para construir "La casa de las sirenas", un hotel lujoso con dos albercas y un bar, que recibe huéspedes desde el 23 de mayo, en Booking, una plataforma de viajes. Sobre el reportaje que cita a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Sheffield asegura que viene de una familia empresarial y que desde los 7 años ha trabajado.

Bruno Fajardo, su socio del hotel, labora en la Profeco desde el 2019, a meses de que Ricardo Sheffield tomara el cargo en la dependencia federal. Sus declaraciones patrimoniales aparecen en la Función Pública desde el 2013, cuando trabaja en la Comisión para la Regularización de Tenencia de la Tierra. Según el periodo de las declaraciones, Fajardo laboró seis meses ahí, de abril a septiembre del 2013.

Antes de irse a trabajar para el Gobierno Federal, Fajardo fue Director de Fiscalización durante el trienio de Sheffield Padilla (2009-2012). Su nombre aparece en el archivo del Municipio.

Bruno Fajardo era panista desde adolescente. Renunció al blanquiazul para irse con Sheffield a Profeco. Su padre, Zacarías Fajardo, era funcionario del Gobierno Municipal del PAN en los años noventa y fue encarcelado por irregularidades en el programa de verificación vehicular en León.

EL CURRÍCULUM DEL SOCIO DE SHEFFIELD

Bruno Fajardo es licenciado en Derecho por la Universidad de León, tiene una carrera en Desarrollo de Habilidades Directivas en el Tecnológico de Monterrey Campus León y tiene otra especialidad en Introducción a las ciencias Políticas en la Fundación Juan Manuel López Sanabria.

EL HOTEL QUE NO REPORTÓ SHEFFIELD EN SU DECLARACIÓN

El hotel boutique "La casa de las Sirenas", está ubicado en Tlacotalpan (Veracruz), municipio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1998. Los socios de este negocio son Ricardo Sheffield, su esposa Arévalo y el delegado de la Profeco en Veracruz, Bruno Fajardo, de acuerdo con el Periódico Reforma que cita a Mexicanos contra la Corrupción (MMCCI).

Sheffield Padilla no reportó el hotel en su declaración patrimonial en la Secretaría de la Función Pública. Mexicanos contra la Corrupción lo consultó para saber por qué motivo ocultó el hotel, a lo que justificó que no lo reportó porque no había comenzado a operar.

Su socio Bruno Fajardo sí declaró ante la Función Pública el hotel, bajo el nombre Operadora Turística La Casa de las Sirenas" .

IO/KD