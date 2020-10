¿Quién es Bea Gasca, celayense señalada por Sheinbaum? Así va su caso

Celaya-. María Beatriz Gasca Acevedo, originaria de Celaya se ha catalogado como una mujer feminista y defensora de los derechos humanos. Apenas hace tres días era la Vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de GINGroup, una empresa de outsourcing.

Bea Gasca, como es conocida, estuvo en la Vicepresidencia de GINGroup desde mayo del 2018. Es experta en derechos humanos y responsabilidad social. Estudió Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Celaya, Humanidades en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, además de un doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac.

Hoy presentamos información muy importante que toda la opinión pública debe conocer. pic.twitter.com/rELubrvFVA — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 28, 2020

Una mujer preparada que ha viajado a Bélgica, España y Canadá para estudiar. También una mujer rebelde, retadora y poderosa, como la describen en Grupo Mundo Ejecutivo. Su nombre ha ocupado los portales de noticias en los últimos días ¿Por qué?

"Es verdad que he ido a ver a mis hermanas que están dentro de la ex CNDH, es verdad que las he apoyado con víveres, y es verdad que desde la Red Feminista Nacional que represento en la Ciudad de México, me he pronunciado en favor de los derechos de las mujeres y de la justicia. Me acuso de haberles llevado un desayuno, escucharlas, llorar sus penas y cantar sus himnos feministas", escribió Bea Gasca en Twitter.

Beatriz Gasca ha manifestado su apoyo a las mujeres, se ha pronunciado en favor de la Red Feminista Nacional (Foto: @BeaGascaA)

Y es que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum la señaló de financiar al ´Bloque negro´ que toma las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esto dijo el 28 de septiembre.

"Me hicieron llegar información de una mujer de altos recursos económicos, que me dijeron ahí, el que me habló por teléfono, que estaba financiando directamente al grupo de mujeres que mantiene ocupada la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Cuba 60 en el Centro Histórico".

Luego dijo que se le ha captado en autos de lujo, bajando comida para las feministas. Señaló que también participó en la ´Antigrita´ como una de las oradoras principales el 14 de septiembre en la CDMX. "Esto está inclusive en las propias redes sociales de ella, ella es quien está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta".

Bea Gasca junto a Yesenia Zamudio del Frente Nacional Ni Una Menos (a la derecha) madre de Marichuy, universitaria asesinada en 2016 (Foto: @BeaGascaA)

Sheinbaum dedicó un tiempo a evidenciar a la celayense, y también ligó a GINGroup (empresa para la que ella trabajaba) a evasión de impuestos, indagación de facturas y lazos con el PRI.

¿Por qué hay un vínculo directo de apoyo a esta toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Así lo dijo Sheinbaum, después de señalar a las mujeres feministas por taparse la cara.

María Beatriz Gasca es originaria de Celaya

Mientras, en redes sociales señalan a la Jefa de Gobierno por criminalizar este movimiento. Que es importante decir, se cumplirá un mes desde que las feministas convirtieron la CNDH en su propio refugio.

DESPUÉS DEL CAOS, BEA GASCA TUVO QUE DEJAR SU TRABAJO

A través de un tuit Beatriz Gasca informó que tendría que separarse de su cargo, pues sus convicciones la obligan a dejar temporalmente a GINGroup, a quienes deslindó de sus labores feministas.

"Creo en las causas justas, #yolescreoaellas a las víctimas, a las que en mi condición de mujer, madre y feminista apoyé con víveres y empatía en la ex CNDH. Mis convicciones me obligan a dejar mi cargo en GINGroup temporalmente y a deslindarlos al 100% de mi labor".

Esta es la carta que expidió para hablar de su separación de GINGroup

Luego escribió una carta en el que afirma que su única culpabilidad fue ayudar a las feministas llevándoles comida, escuchándolas y llorar sus penas. Por su parte GINGroup se deslindó del apoyo al ´Bloque negro´, anunciaron la separación del cargo de Beatriz Gasca.

Ante el desempleo de Beatriz y la ola de noticias que provocaron estos señalamientos, la Jefa de Gobierno dijo que fue "muy clara", y que no hizo "acusaciones", solo mostró imágenes públicas de Beatriz Gasca.

"Yo ayer fui muy clara... yo dije quiero mostrarles imágenes que son públicas y que ustedes hagan su propia reflexión, ese fue mi llamado, mostré las imágenes... Cada quien puede hacer su interpretación; ella hizo una carta, el grupo al que pertenece también hizo una carta".

GINgroup informa: pic.twitter.com/YDwYjd1ijU — GINgroup (@GINgroupMX) September 28, 2020

También resaltó que cuando ella era parte del grupo opositor y participó en manifestaciones lo hizo de manera pacífica "no rompimos nunca ni un vidrio", dice.

"Nosotros hacíamos manifestaciones pacíficas hace tiempo, cuando éramos parte de la oposición, y se nos dejaban venir con una crítica tremenda, no rompimos nunca ni un vidrio".

Creo en las causas justas, #yolescreoaellas a las víctimas, a las que en mi condición de mujer, madre y feminista apoyé con víveres y empatía en la ex CNDH. Mis convicciones me obligan a dejar mi cargo en @GINgroupMX temporalmente y a deslindarlos al 100% de mi labor ?? #niunamas https://t.co/LNxOwvHODs pic.twitter.com/ea7XaW8UwB — Beatriz Gasca (@BeaGascaA) September 28, 2020

Terminó invitando a Beatriz a sumarse a las mesas de trabajo en pro de las mujeres, dijo que la Secretaría de las Mujeres siempre tendrá las puertas abiertas parta quien quiera participar para erradicar la violencia de género.

A tres días de que Beatriz Gasca haya tenido que abandonar su trabajo, en redes sociales feministas defienden el apoyo que ha dado y escriben: "Basta de criminalizar a las feministas".

