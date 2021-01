¿Quién era Tomás, motociclista que murió en accidente, en Héroes?

León-. Se llamaba Tomás Manuel García Hernández, y tenía 28 años. Es la identidad del motociclista que murió en un accidente, el 23 de enero, en la colonia Héroes de León. Hoy, su amigo de la infancia lo recuerda.

Jesús Nava, cuenta que él y Tomás se conocieron desde pequeños. Y aunque le resulta difícil hablar nuevamente de él, asegura que lo quiso como al hermano que nunca tuvo. En redes sociales tiene fotografías a su lado, y escribe: "Hasta el cielo mi hermano, te echaré de menos". Mientras pone un moño de luto en su perfil.

Manuel García Hernández tenía 28 años (Foto: Facebook)

Tomás iba a trabajar el día del accidente. Tiempo atrás laboró en el Club Loyola, con su papá, cuenta su amigo. Era un hombre apasionado por las motocicletas, que se ganó el cariño de muchos, quienes con mensajes los despidieron el día de su muerte.

¿QUIÉN LE ROBÓ EL CELULAR EN LA ESCENA DEL ACCIDENTE?

Entre el duelo y el dolor de la muerte de Tomás, su familia se hace una sola pregunta: ¿Quién fue capaz de robarse su celular en la escena del accidente?, su teléfono hasta ahora no ha sido entregado a sus familiares. Las autoridades y el Ministerio Público no entregaron el teléfono, al parecer fue un caso de rapiña.

El valor del aparato no es lo que más le importa a la familia, sino los recuerdos. Fotografías y archivos importantes que ahí guardaba Tomás. En redes sociales, comenzó a circular la publicación. Sus parientes piden "de todo corazón" que la persona que haya robado el celular, devuelva la memoria.

"Por favor me podrían devolver la memoria del celular. No me interesa el cel, solo la memoria de las fotos. Se los ruego, se gratificara si entregan la memoria. Teníamos fotos familiares en ese cel y mi hermano ya no está con nosotros, tengan corazón", publicó en redes una familiar de Tomás.

Imagen del accidente, sobre el bulevar Cañaveral (Foto: Vagando en León)

No solo la familia ha compartido este mensaje, se ha replicado por amigos cercanos y conocidos.

"Se pide que si alguien tiene el teléfono del chico que lamentablemente perdió la vida, por favor, les rogamos que regresen la memoria del teléfono...", escribieron en un grupo de Facebook de la colonia Héroes de León.

Hasta ahora no hay resultado de la memoria.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE

Este sábado, cerca de las 6:44 de la mañana las autoridades recibieron el reporte un accidente sobre el bulevar Cañaveral. Ese día Tomás se impactó contra un objeto fijo mientras iba en su moto, falleció al instante.

La víctima portaba casco gris abatible, chamarra negra con leyenda ´Loyola´, chamarra morada de la Feria de León 2014, pantalón azul de mezclilla, botas negras de seguridad, guantes negros, y chaleco reflejante naranja.

