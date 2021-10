¿Quién era el Policía Guillermo, al que asesinaron en ataque armado?

De cuidar las calles a la muerte. Luis Guillermo Orozco Villanueva era un elemento de la Policía de León. Un hombre valiente, así lo recuerdan sus compañeros. Su familia quedó rota después de su pérdida. Murió esta madrugada después de estar hospitalizado y no resistir a una cirugía, en la que intentaban darle vida después de sufrir un ataque armado.

Los compañeros de Guillermo le dedicaron unas palabras, lamentaron su terrible pérdida

Guillermo tenía 32 años. Laboraba como policía desde el 27 de junio del 2014. Al momento del ataque en su contra, estaba incapacitado. La Secretaría de Seguridad informó que estaba en periodo de incapacidad por un accidente en un evento que tuvo en la unidad canina.

La Secretaría de Seguridad Pública informa que a las 2:00 horas falleció el oficial Luis Guillermo Orozco Villanueva, luego de luchar por sobrevivir a un ataque armado.

Expresamos el dolor de la Corporación y nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y amigos. — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) May 5, 2020

Así detalló la Secretaría de Seguridad de León que Luis Guillermo había fallecido, tras ser sometido a una cirugía

Su gente lo recuerda como un gran amigo y un buen oficial. Un hombre que dio todo por salvaguardar la seguridad, hasta el último momento.

“Aquí no es relevante si a nuestro compañero le arrebataron la vida estando incapacitado, si fue o no en horas laborales, si portaba o no el uniforme. Aquí lo lamentablemente es que perdemos a un compañero, un ser humano que tuvo algo en común con todos nosotros. Portó el uniforme que muchos portamos alguna vez y eso nos hace más que solo compañeros, nos convierte en familia”.

A un costado del coche rojo quedó que el oficial herido. Sufrió 5 impactos de bala en el brazo, pecho y cráneo

Los policías de León le dieron un adiós “con el corazón en la mano”. Le dedicaron estas palabras a un elemento que perdió la vida en un día. A un hombre que salió de un restaurante, y que se dirigía a su automóvil con su amigo. A una persona que no hacía más que laborar en la Policía.

Luis Guillermo Orozco Villanueva

¡Presente¡ ¡Presente! ¡Presente!

“Fuerza compañeros. ¡Fibra en la eternidad!”.

Esta es la tarjeta que identificaba a Luis Guillermo como oficial de la Policía de León

Ayer por la noche la Secretaría de Seguridad de León informó que Guillermo seguía en cirugía, confirmaron que no había fallecido. Estaba luchando por sobrevivir, pero en estado de salud muy delicado. Pues sufrió 5 impactos de bala en brazo, pecho y cráneo.

A las 2 de la madrugada la dependencia informó que Guillermo había muerto. En sus redes sociales ofrecieron el pésame a la familia del policía caído.

El ataque que le hizo perder la vida

Guillermo y su compañero Miguel Ángel salían de un restaurante, la tarde de ayer. Eran cerca de las 5 p.m. cuando iban por su vehículo al estacionamiento de Walmart, ubicado en el bulevar Clouthier y avenida Cerro Gordo. Ahí los sorprendieron dos sujetos armados que empezaron a rafagear contra ellos, antes de que entraran al automóvil.

Así quedó la escena del crimen, con cintas amarillas y un ambiente tenso en la colonia Valle del Campestre

El ataque más grave lo sufrió Guillermo. Su cuerpo quedó tendido a un costado de un coche rojo. Tenía una playera color negro y la gente que estaba cerca presenció el ataque e identificó que él era quien corría peligro, al estar inconsciente.

A su amigo Miguel Ángel solo le hirieron la mano. Presentó un rozón de proyectil de arma de fuego. Él tenía 30 años y disfrutaba de un día de vacaciones junto a su compañero. No sabía que era el último momento que pasarían juntos.

Uno de los presuntos responsables del ataque fue abatido por los policías, iba altamente armado

Cuando reportaron los hechos a la Policía inició la persecución. Las patrullas arrancaron en busca de los responsables. Los presuntos sicarios huyeron con rumbo al Parque Metropolitano. Ya sobre el libramiento Morelos fueron alcanzados por patrullas de la Policía Municipal. Los elementos dispararon contra los criminales. Asesinaron a uno, mientras que los demás huyeron.

El ataque cobró la vida de dos hombres: un delincuente y un policía.