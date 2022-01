¡Quédate en casa! Recomienda Comité Estatal de Seguridad en Salud ante ómicron

Guanajuato.- En sesión extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESSA) se hizo un llamado a la población a resguardarse en casa ante la aparición de signos y síntomas de covid-19, en especial con su nueva variante ómicron, para evitar la propagación del virus y cortar cadenas de transmisión.

Los integrantes del CESSA coincidieron en la ciudadanía no debe confiarse en que la vacunación ha causado que los casos sean menos graves, ya que la variante ómicron se ha propagado a gran velocidad en los últimos días.

La Dra. Fátima Melchor, jefa estatal de Epidemiología, señaló que tener sintomatología y pensar que sólo fue una gripe por dejar la ventana abierta en la noche no es un criterio que en este momento sirva para descartar una posible positividad, pues hoy 5 de cada 10 personas son confirmadas para covid-19

Los integrantes del CESSA reiteraron la importancia de contar con esquemas completos de vacunación y acudir a inmunizarse en caso de tener su esquema incompleto.

Recordó Fátima Melchor que para ómicron no hay un síntoma presente y predominante al cien por ciento, es muy variable la presentación de los síntomas, por eso no se puede condicionar un diagnóstico a un síntoma en específico, ya que, por ejemplo, tener fiebre es uno de los signos para covid-19 y si no la hay no quiere decir que no se es portador de este virus.

Fátima Melchor señaló que Guanajuato mantiene una tasa por arriba de 70 casos activos por cada cien mil habitantes y se ha hecho un esfuerzo por tener suficientes cantidades de pruebas, con la intención no sólo de sumar números sino cortar cadenas de transmisión y de manera preventiva la persona se aísle.

Y agregó que hasta este jueves, mil 135 guanajuatenses se encuentran en espera de un resultado, positivo o negativo, aunque de acuerdo a la estadística, al menos el 50% de ellos podrían ser portadores del virus.

RECOMENDACIONES

Las autoridades de salud han reiterado en que los ciudadanos deben reforzar las medidas que se deben de tomar para evitar contraer o trasmitir el virus, como:

Evitar salir de casa: A menos que sea sumamente necesario, evita salir de casa o estar en lugares públicos o muy concurridos.

Limpiar y desinfectar superficies: Limpia y desinfecta los objetos y superficies con las que tienes contacto.

Proteger a otros: Al toser o estornudar deberás tapar tu boca y nariz con la cara interna del codo o usar un pañuelo. También, si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, quédate en casa... y comunícate con autoridades sanitarias para que ellos acudan a ti.

Fomentar el resguardo en casa: Promueve el trabajo en casa para evitar el uso de transporte público o lugares concurridos.

Además de las medidas ya muy conocidas como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

