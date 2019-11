¡Que suene la música electrónica! Steve Aoki se presentará en la Feria de León

La Feria Estatal de León trae consigo muchas sorpresas como cada año y la próxima edición 2020 no será la excepción, pues además de artistas nacionales la feria de las sonrisas contará con la presentación de músicos de talla internacional.

Nadie se lo esperaba, pero la Feria de León lo cumplió. El DJ Steve Aoki regresará a León. Con ello, la organización pretende superar los 6 millones de visitantes y posicionarse como la mejor feria de México.

El DJ y productor Steve Aoki ha colaborado con Will. I. Am, LMFAO, Linkin Park, Blink 182, BTS, Fall Out Boy, entre otros.

Tan pronto se anunció la noticia y las redes sociales enloquecieron, pues el aclamado Aoki ya se ha presentado en la ciudad zapatera, donde formó parte de la celebración del Festival Internacional del Globo 2017 y tuvo a más de 100 mil espectadores gozando de su música.

Pero, ¿Cuándo y dónde se presentará Steve?

La cita será el lunes 3 de febrero en la Velaria de La Feria a las 22:00 horas, así que ve pidiendo permiso en el trabajo porque no te lo vas a querer perder.

