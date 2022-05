¿Qué puede o no hacer la policía si me detiene en León?

León.- Te detuvieron y no sabes qué hacer, no sabes si es legal que te retiren tus pertenencias, si debes recibir atención médica o puedes realizar una llamada. Si no conoces tus derechos en una detención, acá te los compartimos.

El Ayuntamiento de León enlistó para la ciudadanía los 10 derechos básicos en una detención. Te adelantamos que por sobre todas las cosas, siempre debes recibir un trato digno.

En primer lugar, siempre debes conocer los motivos de la detención. Los oficiales deben explicarle al detenido por qué están llevando a cabo la acción. En segundo lugar se encuentra el recibimiento de un trato digno y respetuoso sin que se use la fuerza de forma injustificada sobre el detenido.

También está prohibido recibir de parte de la autoridad discriminación o amenazas, así como que al detenido se le pida dinero, de igual manera el ciudadano tampoco debe ofrecerlo.

"Ningún elemento puede pedirte dinero por hacer o dejar se hacer su trabajo. ¡Ojo!, tú tampoco debes ofrecerlo", explica la Secretaría de Ayuntamiento.

No solo es un derecho, sino también una obligación de la autoridad presentarte ante un juzgado cívico o el Ministerio Público y tiene que hacerse a la brevedad. El detenido debe declarar ante la autoridad los cargos por los que lo acusan y tiene el derecho a conocer su situación jurídica.

Y sí, es un derecho recibir apoyo de una persona de confianza, por lo que, si el ciudadano solicita realizar una llamada telefónica, la autoridad está obligada a permitirle acceder a este derecho.

Tras la detención, tienes permitido recibir atención médica de parte de especialistas de la salud al llegar a los separos si así lo deseas. De igual forma, otro derecho es la atención del personal competente en casos de emergencia.

Sobre las pertenencias que le sean aseguradas al detenido, deberán ser regresadas a su dueño eventualmente.

PR