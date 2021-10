“Que no haya deserción escolar, ese es nuestro gran reto”: rector UG

El rector de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino tiene claro un objetivo: a pesar de que la matrícula creció en plena pandemia, el reto es que los alumnos no se den de baja. Así lo dijo en una entrevista para La Silla Rota.

Rector, sabemos que la matrícula de la Universidad creció ¿Qué nos puede platicar?

Así es. Esto es un indicador para nosotros muy importante, porque habla de la confianza a la universidad pública. Se ha hecho un gran esfuerzo para que con la misma capacidad instalada admitir más comunidad estudiantil.

Este dato se detalló en su Informe Anual de Actividades, se destacó el aumento de aspirantes para el semestre Agosto-Diciembre 2020. En el nivel medio superior, incrementó del 68.5% al 71.1%. Mientras que en el nivel superior se admitieron 5 mil 189 estudiantes más, en comparación con el ciclo anterior. Un aumento que se disparó al 12.3 por ciento.

¿Cuesta más dinero ampliar la matrícula?

Sí, de inicio siempre ampliar matrícula cuesta más dinero. Pero, justo lo que aquí se hace es que con lo mismo se amplía, que no se pide más presupuesto. Otra buena noticia que se deriva de este incremento, es como logramos incrementar el nivel de absorción del nivel medio superior al superior. Quiere decir que los estudiantes que tenemos en el nivel medio superior se queden más en las carreras, en nuestros programas.

También otro indicador es que pudimos ingresar a más de mil estudiantes con el programa del Pase Regulado.

Con el Programa Pase Regulado reconocemos la excelencia.

1 mil 189 estudiantes que destacaron en Prepa UG ingresaron directamente a educación superio.

RECTOR DE LA UG RINDE INFORME ANUAL; AUMENTA MATRÍCULA EN PANDEMIA

¿Qué es el Pase Regulado, hay un pase automático entonces?

A los mejores promedios les decimos borrón y cuenta nueva, que los mejores ingresen directamente. Es pase regulado porque está regulado de acuerdo al promedio, no es que todos los alumnos pasen directamente. En esta ocasión admitimos a mil 189 estudiantes de nivel medio superior que ingresan a nivel superior.

Los retos del aumento de la matrícula

Este dato del incremento de la matrícula tenemos que verlo con mucho cuidado, porque para nosotros debe ser una prioridad importante ahora que no haya deserción escolar, porque no solo es cuantos ingresan, tenemos que ver el ciclo completo. Que ingresen, que no vaya a ver deserción, que terminen a tiempo, que se titulen a tiempo.

¿La deserción tiene que ver con los recursos económicos?

Exactamente, un factor importante de la deserción es la parte económica. Por eso hemos realizado esfuerzos para reorientar los recursos, es los más importante ahora, que no vayan a declinar por cuestiones económicas. Pensemos cuantas realidades hay detrás de cada estudiante, cuantas mamás, papás han perdidos su empleo, cuantos estudiantes.

"ESCALAMOS 7 POSICIONES": RECTOR DE LA UG SOBRE RANKING INTERNACIONAL

¿Hay otro factor que tenga que ver con su salida, enfrentar las clases de manera virtual?

Las causas de deserción escolar son variadas, la otra es cómo adaptarnos a los entornos virtuales. Por ejemplo, que no todos los estudiantes tienen el acceso a dispositivos que se requieren, y situaciones más complicadas: la conectividad. Estamos haciendo muchos esfuerzos, tenemos un programa de préstamo de equipo… tenemos que hacernos a la idea de que todo el semestre será virtual.

Hay jóvenes que deben vivir en municipios en los que no hay internet

Sí, aun así la comunidad estudiantil se pone las pilas y le busca por todos lados. También el personal académico, hay generaciones que nos están dando una gran lección de adaptación.

¿Hay fecha para regreso a las aulas?

Si las condiciones en septiembre, octubre ya son favorables, entonces sí. Nos encerramos de un día para otro, pero no esperemos regresar de un día para otro. Vamos a regresar con prácticas muy distintas.

Con el programa Equidad Regional promovemos oportunidades para el desarrollo. Beneficiamos a de 119 jóvenes de comunidades marginadas para que continúen su educación superior en la UG.



¿En qué consiste en programa de Equidad Regional?

Queremos acercar a estudiantes de regiones o municipios de bajos recursos. Yo le comentaba a mis compañeros, ¿Cuántos compañeros tuvimos de Xichú, de Atarjea, de Tarandacuao? No, de aquellos lugares no. Este programa nos permite aproximar a estudiantes con un nivel socioeconómico bajo, también es pase regulado. Se les da una beca de más de 6 mil pesos al mes, se les pide que hagan un proyecto que genere impacto en su comunidad. A través de este programa se han beneficiado 119 estudiantes, desde el 2016. La mayoría mujeres.