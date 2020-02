"Que le caiga todo el peso de la ley": madre de las víctimas de Cuerámaro sobre la captura de Juan de Dios

La señora Rosa Ávalos es madre de Rosa Isela y Michel, dos de las cuatro adolescentes asesinadas en Cuerámaro. Ayer el fiscal Carlos Zamarripa anunció la captura de Juan de Dios, el niño de 16 años acusado de atropellar y matar a las 4 jovencitas. Sobre su detención la madre pidió que se haga justicia en contra del menor, contó para el periódico am.

"Sé que estando preso no me van a regresar a mis hijas, pero quiero que le caiga todo el peso de la ley", resaltó la señora Rosa para el am.

Las hermanas Rosa y Michel fueron sepultadas en el mismo lugar, murieron junto a sus otras dos amigas Zicry y María Teresa

A la madre de las víctimas no le gustaría que otra familia sufra su mismo dolor, por eso busca que se apliquen las sanciones correspondientes para un niño asesino.

"Lo único que quiero es que se haga justicia y esto pare, porque no quiero que el día de mañana sean otras niñas".

Esta es la última imagen que Juan de Dios subió a sus redes sociales, el 28 de diciembre

Juan de Dios huyó de Cuerámaro el 3 diciembre, desde ese día nadie sabía de él, ni de su familia. Tenía que presentarse a una audiencia en el Juzgado de Justicia para Adolescentes, en Irapuato y nunca llegó. Más de dos meses prófugo de la justicia.

Los cuerpos de las cuatro adolescentes quedaron separados por unos metros, murieron en el bulevar Deportiva en la comunidad de Tupátaro

Cuando le preguntaron cómo se sentía luego de saber que el asesino de sus hijas estaba en manos de las autoridades, dijo que la tranquilidad llegó.

"No puedo decir que gusto, me dio como coraje o impotencia. Me siento tranquila porque ahora sí está en manos de la justicia, para que sepa que no debe andarse burlando".

¿Dónde se escondía Juan de Dios?

El niño de 16 años se refugiaba en una casa de León. Así lo confirmó el fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa en su cuenta de Twitter. Juan de Dios eliminó sus pistas, después de que los medios difundieron sus fotografías de Instagram, el prófugo borró sus imágenes, que eran lo único que podía seguirle las huellas.

El chico de camisa azul, al centro de la imagen presuntamente es su hermano. Juan de Dios está en la orilla derecha

Ayer por la tarde se anunció su captura, la Agencia de Investigación Criminal ordenó su aprehensión por homicidio doloso.

Después de dos meses de su fuga Juan de Dios está tras las rejas, ahora solo le queda esperar el proceso judicial y la sentencia de las autoridades, para intentar reparar el daño de tres madres que perdieron a sus hijas aquella noche de noviembre.

