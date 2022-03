¿Qué hará el Infonavit con 5 mil casas abandonadas en Guanajuato?

León.- Un total de cinco mil 226 viviendas en Guanajuato se encuentran en el abandono por parte de sus propietarios.

Lo anterior se da por varias causas, señaló el titular de la Dirección Sectorial de los trabajadores del Infonavit, Mario Macías Robles, entre ellas, la falta de servicios concluidos, que se permitían anteriormente.

Te puede interesar Infonavit: ¿Qué pasa con el crédito de una persona fallecida?

Es necesario que se adjudiquen jurídicamente para que se puedan vender dichas viviendas, pero se trata de procesos lentos, agregó.

"Es preocupante el abandono de la vivienda porque inhibe a un trabajador de lo que con mucha ilusión adquirió, y lo inhibe de un segundo crédito porque se queda con la deuda", comentó.

"No ha aumentado en Guanajuato, lo que es un hecho es que los procesos de adjudicación para poder vender ese parque habitacional con condiciones diferentes, porque tendrán que cumplir con equipamiento".

Te puede interesar Infonavit: Utiliza la liquidación anticipada para terminar tu deuda

Explicó que desde 2011 el Infonavit ya no permitió la entrega de desarrollos con servicios provisionales.

Agregó que con la reforma a la ley se elimina la forma en que constructores entreguen servicios provisionales.

"En algún momento Infonavit lo permitió, por supuesto, y también con mochadas, algunos ayuntamientos lo permitían. Hoy ya no hay forma, pero antes, si no cumplen con los requisitos no hay forma de que se origine el crédito", dijo.

Te puede interesar Infonavit: Si quieres construir tu casa puedes solicitar el Crédito Línea 3

Manifestó que de las cinco mil hay 416 casas en posibilidad de adjudicarse en el Estado.

Agregó que es una preocupación agilizar el tema que se ha llevado al consejo de administración, debido a que los inmuebles se deterioran.

"Te quedas con la deuda, y si estás en una relación de trabajo se te sigue descontando, porque forzosamente estás cautivo en la nómina", agregó.

El funcionario reconoció que el abandono implica que haya paracaidistas en ellas, es decir, personas que llegan a ocuparlas.

En algunos casos, se ha dado a conocer que causan inseguridad en las colonias, dado que quienes ingresan a ellas son delincuentes.

JP