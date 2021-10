¿Qué hacían los jóvenes de León el 2 de octubre del 68?

Algunos hacían sus prácticas, otros entregaban zapato. Incluso hubo quien se dirigía a la carrera de la Fórmula Uno mientras en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco se derramaba la sangre. Hoy, a 51 años de las pérdidas no cicatrizadas, estos son los testimonios de algunos leoneses que vivieron la década de los sesenta y descubrieron que el 2 de Octubre no se olvida.

Rafael Ayala

En el 68 estábamos esperando con gusto las Olimpiadas, porque iba ser la inauguración. Antes trabajábamos los viernes en la noche, íbamos por las piquillas que mi hermano me mandaba a cobrar a México, luego veníamos los viernes en la noche pa la raya. Así era aquí, cada ocho días. El 2 de octubre era un viernes. Ese día yo estaba en México. Yo no supe de las matanzas, me enteré ese mismo día en la tarde. Ya no nos dejaron entrar a Tlatelolco, el ejército tenía todo rodeado, no dejaron entrar, ni a los camiones ni a nadie.

"En el 68 tenía 21 años. Yo soy de aquí de San Juan de Dios, soy de barrio. Estudiaba aquí en un Instituto que se llama Lourdes, era famoso por el padre Lira. El padre Lira era un verdugo, nos golpeaba a todos. Así estaba acostumbrada la gente. Eran verdugos, no eran maestros".

Cuando yo estuve en Prepa, aquí en la Álvaro Obregón, eran muy estrictos los maestros. Tenía maestros que ahora son avenidas: Timoteo Lozano, Josefino Robles.

Bernardo Zorrilla

Iba mucho al norte, tenía familia en Texas. Ya trabajaba, llevaba zapato de aquí y lo vendíamos en Estados Unidos. Tenía como 27 años. Todo el mundo se enteró y realmente repudiábamos al gobierno, porque no son las maneras de solucionar los problemas del pueblo. Las manifestaciones deben de ser pacíficas.

"Estábamos a la expectativa de que las marchas que se estaban convirtiendo en algo más grande, no nadamas reclamar y reclamar. Si no que había gente que se infiltra en las marchas y causan otro tipo de problemas".

En esos tiempos León era muy pacífico, podía uno circular por toda la Ciudad a las diez, once de la noche y nunca habían problemas.

Juan de Dios Vargas

Estaba recientemente trabajando en Banco de Londres y México. Fue un impacto tremendo, fue una noticia que si nos sometió a poner atención de todo lo que sucedía allá en Tlatelolco.

"Yo acababa de cumplir 20 años. Estudié en una escuela técnica, solamente aprendíamos contabilidad, mecanografía y taquigrafía. Soy de aquí de León, aquí nací y aquí voy a morir".

Era una Ciudad apacible, tranquila, no creo que llegáramos a más de medio millón en esa época. Las Olimpiadas de México tuvieron mucho auge, turismo. En ese entonces ya sonaba León como una Ciudad importante.

Arturo Acevedo

En el 68 tenía 22. Estaba estudiando Ingeniería Civil y la Secretaría de Marina nos daba plazas para practicar en vacaciones, yo estaba en Manzanillo.

La Universidad nos pospuso las vacaciones y yo me enteré hasta ocho o diez días después por un periódico, aunque si sabía del movimiento que había en México".

"Los estudiantes de la Universidad Guanajuato nos pusimos de acuerdo y no quisimos participar en el movimiento, porque no estaba claro cuál era el objetivo. El principio si estaba claro, mayor libertad de expresión, de movimiento, pero cómo y quiénes lideraban, no. Con el tiempo supe que se pretendía".

León era una Ciudad de unos cien mil habitantes. Era tranquilo, era una provincia hermosa.

Agustín López

En ese tiempo tenía 17 años. Llegamos en un bochito que tenía, íbamos a las carreras de fórmula uno y yo no sabía del movimiento, no sabía nada.

"Nos para el ejército a dos cuadras del San Juan de Letrán (estación del metro en CDMX) , nos bajan del carro, nos desmantelan y nos dicen: “ya váyanse”. Y nos fuimos a hospedar. Al día siguiente era el movimiento, a los días nos dimos cuenta por los periódicos y las pláticas, pero seguimos nuestra vida normal. Veíamos lo de la matanza en Tlatelolco, entonces entendimos que por eso nos revisaron", concluyó.