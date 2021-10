¿Qué hacer en el Cervantino?

El próximo miércoles 13 de octubre arranca la edición número 49 del festival internacional Cervantino en las ciudades de Guanajuato capital y León, evento que concluirá hasta el 31 de este mes.

El Cervantino tendrá funciones presenciales con boletos y con entrada libre. Los boletos están a la venta en Ticketmaster y en la taquilla del Teatro Juárez. Sólo se permitirá un aforo del 30%, por lo que los boletos seguramente volarán.

En Guanajuato capital los espectáculos gratuitos serán en Plaza San Fernando y en los famosos Pasacalles, donde también los aforos serán restringidos.

El comité organizador ofrecerá 29 funciones de artes escénicas completamente virtuales y gratuitas, a seguirse en las plataformas digitales del FIC, @cervantino en: Youtube, Facebook, Twuiter, Instagram, y Tiktok, Festivalcervantino.gob.mx y Contigoenladistancia.gob.mx .

En León el festival cumple 20 años cómo sede alterna del Cervantino y para este año el comité organizador realizará 15 presentaciones artísticas y una exposición presencial en 6 sedes y a través de los medios digitales.

El FIC en formato híbrido en León contará con eventos en el Forum Cultural Guanajuato, la Universidad de la Salle Bajío, el Instituto Cultural de León y plazas públicas, sedes que recibirán las 6 actividades presenciales con artistas de la India, Italia, Francia, México y Cuba como país invitado en esta edición.

Así mismo las instalaciones de la Feria de León se sumarán a la edición 49 del FIC con la proyección en pantalla gigante de cinco conciertos en el distrito León MX los cuales también serán transmitidos a través de las redes sociales del instituto cultural de León.

En los eventos presenciales de las sedes de Guanajuato y León, los organizadores del festival pondrán en marcha un estricto protocolo sanitario como son distancia de 1.5 metros, uso correcto de cubrebocas, toma de temperatura, gel antibacterial y otras más que serán aplicadas de acuerdo con las actividades en calles y recintos guanajuatenses como limitar aforos al 30% de su capacidad, sectorizar espacios públicos y escalonar el desalojo del público.

Cuba y Coahuila son los invitados de honor, lo que significa que sus artistas estarán muy presentes a lo largo de los 19 días del festival para mostrar lo mejor de su música, teatro y danza.

Eventos en León.

En León el telón se levanta el viernes 15 con el evento musical "Maja" qué es un recital de música tradicional española y se desarrollará en el Forum Cultural Guanajuato de forma gratuita.

A las personas interesadas se les pide un registro previo el cual se realizará el jueves 7 de octubre a las 9 de la mañana en las redes sociales del Forum Cultural y tendrá un cupo limitado.

Maja es interpretado por la soprano Alejandra López y el pianista Alejandro Reyes quiénes presentan una cuidadosa selección de canciones tradicionales españolas algunas musicalizadas por el poeta y también pianista Federico García Lorca.

Para el sábado 16 destaca el evento musical denominado "Trovadores de Cuba" el cual se presentará en la Calzada de las Artes del Forum Cultural a las 7 de la noche.

El evento es gratuito y requiere un registro previo qué se realizará el viernes 8 de octubre a las 9 de la mañana en las redes sociales del Forum Cultural.

El trovador Ray Fernández y el cantante y cronista de la sociedad cubana Eduardo Sosa, deleitaran a los leoneses con una noche de cubanía, reflexión y humor. Ray Fernández conforma su arte de lo que escucha en la calle de La Habana y lo que lee en libros de literatura. Combina el son cubano y la nueva trova. La crítica y el humor son fundamento en su espectáculo.

Eduardo Sosa es un destacado trovador procedente de Santiago de Cuba, ha cautivado al público habanero con sus composiciones llenas de arraigo tradicional y con su repertorio qué incluye composiciones propias y una selección de los tesoros del cancionero cubano.

Para el domingo 24, el evento musical "Ghostland" deleitará a los asistentes al Teatro María Grever, a las 19:00 horas con "Las percusiones de Estrasburgo (Francia)" de Pierre Jodlowski, considerado el director Inmersivo y fascinante.

Este espectáculo para cuatro músicos con montaje audiovisual creado por Pierre Jodlowski es una propuesta onírica que abre los ojos al mundo de hoy donde los "fantasmas" son los seres queridos fallecidos, los recuerdos acumulados en la memoria del individuo atrapado en la maquinaria de un sistema.

La partitura de Ghostland fue compuesta para medios electrónicos y percusiones, pero también incluye el juego de luces y el manejo del espacio escénico. Con una gran pantalla panorámica, el escenario se transforma en un espacio infinito, un territorio donde las sombras parecen venir y jugar con los cuerpos. El costo de acceso es de 165 pesos.

El sábado 30 en el Universum Nostrum de la Salle Bajío se desarrollará el evento de Danza "Jashn-e Bollywood", de la compañía Taka Dimi Ta (India) del director Naredner Kumar.

Taka Dimi ofrecerá un espectáculo que nos permite ser testigos de las fascinantes secuencias de baile de Bollywood a través de 4 mezclas musicales que mostrarán la rica herencia cultural de la India.

La presentación ejemplifica la vivacidad y el dinamismo del país asiático, comenzando el recorrido con la invocación a los dioses, los espectadores serán transportados a través del hermoso folclore indio, saludando a los grandes héroes de la nación, para luego celebrar el vibrante cine bollywoodense que ha creado joyas cinematográficas y musicales tan invaluables durante tantas décadas.

Narender Kumar tiene más de catorce años de experiencia en la industria del entretenimiento y ha sido parte de eventos culturales para muchas empresas excepcionales durante todos esos años, incluida la Fundación Ryan, Manav Rachna, Indian Heights, Scottish High y muchas otras.

Para el domingo 31, el FIC cierra en León con el evento musical "Seicentissima Concerto Romano" del director Alessandro Quarta.

El espectáculo muestra los esplendores, miserias, dolores y amores de Monteverdi a Carissimi. Monteverdi, Rossi, Carissimi y muchos otros.

El amor desesperado, el amor y el poder, el amor y el sexo, el amor feliz se descubre a través de lamentos nobles y sublimes y escenas desencantadas dignas de los escépticos del cabaret.

Eventos en Guanajuato Capital

Si vas a Guanajuato, en Casa Cuba y Casa Coahuila conocerás sobre su gastronomía, ciencia, tecnología, turismo, medio ambiente, tradiciones y cultura en general de cada invitado.

El miércoles 13 se abre el Telón del Cervantino con la presentación de "Los Van Van y Filarmónica del Desierto en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, a las 8 de la noche, los accesos serán por ticketmaster y tienen un costo.

Conocida popularmente como Los Van Van, la agrupación fue fundada el 4 de diciembre de 1969 por el bajista Juan Formell, quien puso en práctica las innovaciones experimentadas en la Orquesta Revé, donde había tocado con anterioridad.

Formell y Los Van Van ha coleccionado en sus más de cincuenta años de existencia la cubanía de la Isla Grande, en ellos se reconoce la esencia del caribe y la creatividad sin límites de un bajista que transformó la charanga aportándole nuevas sonoridades y que creó un repertorio que cambió el modo de hacer y bailar la música cubana desde la década de los setenta hasta hoy.

Para el jueves 14, a las 9 de la noche repite la Orquesta Filarmónica del Desierto, Coahuila de Zaragoza en el Teatro Juárez.

Su espectáculo conocido como "Desierto en tres movimientos", es dirigido por Natanael Espinoza, la orquesta es reconocida por incluir géneros populares en su repertorio y por llevar la música sinfónica a públicos diversos, demostrará su precisión y su temple al interpretar la Obertura de la opereta Caballería ligera de Franz Von Suppé.

Su presentación cervantina también incluye Concierto mexicano para guitarra y orquesta. Esta pieza es un homenaje a Manuel M. Ponce y al mariachi mexicano.

El Sábado 16 de octubre a las 9 de la noche se presenta la Paris Mozart Orchestra en el Teatro Juárez con la obra Orfeo, dirigida por Claire Gibault.

Orfeo de Silvia Colasanti, es un espectáculo conmovedor porque trata sobre la imposibilidad de reconciliar dos fuerzas primordiales de la existencia humana: el amor y la muerte. Este melólogo para narrador y ensamble instrumental es una adaptación del mito griego de Orfeo tal como se presenta en los libros X y XI de Las metamorfosis de Ovidio. En esta narración se alternan palabras y música combinadas con piezas de videoarte; sin embargo, es la música la que juega un papel intensamente dramático, expresando un estado mental gobernado solo por los sentimientos.

El domingo 17 a las 8 de la noche, se presenta el espectáculo de rap interpretado por mujeres La Reyna y La Real en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas

Desde La Habana, Cuba, La Reyna y La Real desafían el machismo cultural a través de un arte musical que históricamente ha sido dominado por los hombres: el rap. Que se queme el arroz es el nombre del espectáculo que presentarán en el Cervantino y es también el título de una canción de su álbum Miky y Repa en el que expresan el hartazgo de las mujeres por cargar con la completa responsabilidad de las labores domésticas, pues parece que si ellas no están no hay nadie que quite el arroz del fuego: es un grito para reapropiarse de su tiempo y de sus sueños.

El lunes 18 la Compañía de Danza Folklórica del estado invitado Coahuila presenta "Nahucalli", en Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Es dirigida por el profesor Manuel Valle Espino. Se fundó hace 23 años gracias a la inquietud de su fundador, José Juan García García, por difundir las costumbres y el folclore mexicano. El profesor José García comenzó el grupo reclutando jóvenes de entre 15 y 20 años que mostraran talento para la danza hasta que, en el 2004, gracias a su número y profesionalismo, el conjunto alcanzó el rango de Compañía. Su continuo trabajo por impulsar la cultura mexicana los ha llevado por lo largo y ancho del país y, más allá de las fronteras nacionales, hasta Rusia, Turquía, Dubái, España, entre muchos otros países.

El domingo 24 se presenta el musico español Bruno Axel en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas con su concierto sobre las extaciones Vivaldi 3.0

El director de orquesta y violinista español Bruno Axel revoluciona la música clásica con Las extaciones Vivaldi 3.0. En este proyecto dirigirá a la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba para llevarnos a escuchar la música del compositor veneciano transmutada en funk, soul y electrónica.

La obra original conocida popularmente como Las cuatro estaciones, creada entre 1723 y 1725, habita entre sintetizadores, un bajo con pedaleas de efectos, la percusión acústica y electrónica, la voz tratada, samplers electrónicos y la magia visual de una video DJ. Este es un concepto rítmico llevado a la locura, a la expresividad melódica, a la lujuria interpretativa o al caos...al éxtasis.

Para el miércoles 27, desde Canadá se presenta Le Vent du Nord en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas

Le Vent du Nord, es un Grupo líder del movimiento progresivo quebequense y un incomparable embajador francófono, ha experimentado un ascenso meteórico desde su fundación en el 2002.

Las cualidades como intérpretes, arreglistas y compositores de sus integrantes. El vasto repertorio del grupo se basa tanto en fuentes tradicionales como en composiciones originales. En el escenario, crean actuaciones intensas, alegres y dinámicas. Este es el sonido moderno de la tradición.

El Jueves 28 se presentará el tradicional Ballet Folklórico de México, de Amalia Hernández en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Finamente e domingo 31 de octubre la cantante Tania Libertad cierra en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas con su concierto denominado "Contigo aprendí" en Homenaje a Armando Manzanero.

Tania Libertad, quien fuera amiga íntima de Manzanero, es reconocida por su increíble trayectoria de casi seis décadas. Libertad domina géneros tan variados como la música negra y la música criolla peruana, la canción de protesta, la nueva trova, baladas y boleros. Estará acompañada por la cantautora Joquina Mertz.

En el Cervantino no todo ocurre en los escenarios, pero existen actividades extras como proyecciones de cine, narración oral, conferencias, presentaciones de libros, charlas, exposiciones.