¿Qué es la salpingoclasia, anticonceptivo con ventajas y riesgos para mujeres?

Con la salpingoclasia las trompas de Falopio se ligan para no volver a tener hijos (Foto: Especial)

¿Qué es la salpingoclasia? Seguramente conoces este método anticonceptivo permanente pero no identificabas el nombre, se le llama así a la cirugía a la que se someten las mujeres para bloquear las trompas de Falopio, con el fin de evitar que el esperma llegue al óvulo para fecundarlo.

VENTAJAS

Con una eficacia mayor al 99%, la Secretaría de Salud de Guanajuato ha estado promoviendo este método de planificación familiar de forma gratuita. Si en algún momento has pensado en no volver a embarazarte esta podría ser la alternativa, pero antes te informamos sobre las ventajas que tiene la salpingoclasia, de acuerdo con Salud Estatal.

-Su efectividad es inmediata

-No afecta el comportamiento sexual

-No produce cáncer ni menopausia prematura

-No interfiere en la relación sexual

-Es gratuito

Otros de los beneficios que señalan sitios de información sexual, son que no interfiere en la lactancia materna, la recuperación posterior a la cirugía es de 7 días, no aumenta el periodo de hospitalización posterior al parto, cesárea o aborto, no altera la producción de hormonas, y elimina el miedo a quedar embarazada.

DESVENTAJAS Y RIESGOS

-Revertir la salpingoclasia es muy difícil, por esto el método anticonceptivo no es recomendado para mujeres jóvenes que aun quieran tener hijos

-Desequilibrio en la menstruación, la cantidad de sangrado podría sufrir cambios

-No evita las enfermedades de transmisión sexual

-Las mujeres con sobrepeso podrían sufrir dificultades, para el cirujano podría ser complicado encontrar las trompas de Falopio

-Posibles dolores pélvicos y menstruales

-Es una intervención más complicada que la vasectomía

Para entender la salpingoclasia y la intervención quirúrgica con las trompas de Falopio, debes saber que estos son dos tubos que van del útero hasta el ovario de cada uno de los lados de la vagina, son el camino que toman los espermatozoides que puedan fecundar al ovocito.

La ligadura de trompas puede realizarse después de un parto, un aborto, durante la cesárea o en cualquier momento en que la mujer lo desee.

¿CÓMO ES LA TÉCNICA Y QUÉ TIPOS EXISTEN?

1. Minilaparotomía: Se realiza una pequeña incisión en el área inferior del abdomen para localizar las trompas, se elige una porción de ellas y se sellan los extremos para después cortarlas, y así evitar el paso de los espermatozoides para la fecundación.

2. Laparoscopía: Con dos incisiones pequeñas en el ombligo y otra más abajo del abdomen el médico introduce el laparoscopio (cirugía mínimamente invasiva) identifica las trompas uterinas, las corta y las liga. Las heridas son invisibles y la recuperación es rápida.

Es difícil que la salpingoclasia sea reversible, aunque algunas clínicas de fertilidad ofrecen tratamientos a través de Fertilización In Vitro, por este motivo recomiendan analizar bien el método anticonceptivo antes de tomar la decisión, pues la efectividad es mayor al 99%.

